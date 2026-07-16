Белингам: Опустошително е да казвам на феновете същото, което чуват от години, привилегия бе да играя срещу Меси

Джуд Белингам разбираемо бе много разочарован след драматичната загуба на Англия с 1:2 от Аржентина на полуфинала на Мондиал 2026. Играчът на Реал Мадрид не говори за инцидента, в който шамароса резервата на "гаъчосите" Валентин Барко, когато се изправи пред журналистите след срещата.
Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала
„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви Белингам.
Офанзивният халф допълни, че не е имал никакъв проблем с Лионел Меси, въпреки че при някои ситуации двамата разгорещено обсъждаха случващото се в двубоя. "Разговорът с Меси? Всъщност обсъждахме едно нарушение. Нямаше нищо лошо. Сигурен съм, че всички ще си направят своето и ще го превърнат в голяма работа, но всъщност не беше нищо. Мислех, че по-рано е имало нарушение, а той каза: „Ами това срещу мен?“ А аз отговорих: „Достатъчно си силен, за да го издържиш, разбираш ли какво имам предвид".
Очевидно съм от губещата страна, което много боли, но е привилегия да се изправя срещу един от най-добрите. Нямаше никакви проблеми с Меси. Говорехме за един лек удар, всъщност нямаше нищо лошо".
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"Ще се върнем. Аз ще се върна", завърши Белингам.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago