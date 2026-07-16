Белингам: Опустошително е да казвам на феновете същото, което чуват от години, привилегия бе да играя срещу Меси

Джуд Белингам разбираемо бе много разочарован след драматичната загуба на Англия с 1:2 от Аржентина на полуфинала на Мондиал 2026. Играчът на Реал Мадрид не говори за инцидента, в който шамароса резервата на "гаъчосите" Валентин Барко, когато се изправи пред журналистите след срещата.

Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала

„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви Белингам.

🚨 Jude Bellingham: “It’s so gutting. I wanted to be a part of the England squad that finally done it, finally got it over the line.



To be here telling the fans the same things they’ve probably heard for years and years, it’s really gutting.



I wish I could say more, give 1 or 2… pic.twitter.com/6J6knKzP3j — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 16, 2026

Офанзивният халф допълни, че не е имал никакъв проблем с Лионел Меси, въпреки че при някои ситуации двамата разгорещено обсъждаха случващото се в двубоя. "Разговорът с Меси? Всъщност обсъждахме едно нарушение. Нямаше нищо лошо. Сигурен съм, че всички ще си направят своето и ще го превърнат в голяма работа, но всъщност не беше нищо. Мислех, че по-рано е имало нарушение, а той каза: „Ами това срещу мен?“ А аз отговорих: „Достатъчно си силен, за да го издържиш, разбираш ли какво имам предвид".

Очевидно съм от губещата страна, което много боли, но е привилегия да се изправя срещу един от най-добрите. Нямаше никакви проблеми с Меси. Говорехме за един лек удар, всъщност нямаше нищо лошо".

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"Ще се върнем. Аз ще се върна", завърши Белингам.

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Снимки: Imago