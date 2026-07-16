Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Белингам: Опустошително е да казвам на феновете същото, което чуват от години, привилегия бе да играя срещу Меси

Белингам: Опустошително е да казвам на феновете същото, което чуват от години, привилегия бе да играя срещу Меси

  • 16 юли 2026 | 12:45
  • 5490
  • 0

Джуд Белингам разбираемо бе много разочарован след драматичната загуба на Англия с 1:2 от Аржентина на полуфинала на Мондиал 2026. Играчът на Реал Мадрид не говори за инцидента, в който шамароса резервата на "гаъчосите" Валентин Барко, когато се изправи пред журналистите след срещата.

Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала
Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала

„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви Белингам.

Офанзивният халф допълни, че не е имал никакъв проблем с Лионел Меси, въпреки че при някои ситуации двамата разгорещено обсъждаха случващото се в двубоя. "Разговорът с Меси? Всъщност обсъждахме едно нарушение. Нямаше нищо лошо. Сигурен съм, че всички ще си направят своето и ще го превърнат в голяма работа, но всъщност не беше нищо. Мислех, че по-рано е имало нарушение, а той каза: „Ами това срещу мен?“ А аз отговорих: „Достатъчно си силен, за да го издържиш, разбираш ли какво имам предвид".

Очевидно съм от губещата страна, което много боли, но е привилегия да се изправя срещу един от най-добрите. Нямаше никакви проблеми с Меси. Говорехме за един лек удар, всъщност нямаше нищо лошо".

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Ще се върнем. Аз ще се върна", завърши Белингам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13749
  • 32
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20023
  • 55
Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

  • 16 юли 2026 | 07:55
  • 2566
  • 1
Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

  • 16 юли 2026 | 07:25
  • 1917
  • 0
ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

  • 16 юли 2026 | 05:52
  • 1601
  • 3
Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

  • 16 юли 2026 | 05:28
  • 1954
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 14975
  • 90
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 106866
  • 695
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20023
  • 55
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13749
  • 32
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 33026
  • 22
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 8032
  • 9