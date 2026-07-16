Кейн: Просто трябва да намерим липсващото парче в края

Капитанът на Англия Хари Кейн остана изключително разочарован от това, че отборът отново не успя да направи последните крачки и пропусна възможността да се класира на първи финал на световно първенство от 60 години. Според него в големи части от полуфинала с Аржентина "трите лъва" са играли добре, но след гола, с който поведоха, са изгубили импулса. Планът обаче не е бил отборът да започне веднага да се защитава, уверява нападателят.

"Съкрушени сме - заради отбора, щаба, феновете. Играхме добре през по-голямата част от мача. След като поведохме с 1:0 обаче сякаш само се опитвахме да задържим резултата, което не е достатъчно на това ниво. Съкрушени сме, защото работихме толкова усилено, за да сме тук. Момчетата дадоха всичко от себе си - бягане, кръв, пот, сълзи. Затова е много болезнено, че не успяхме.

През първото полувреме и в началото на второто пресирахме добре, оказвахме натиск високо по терена, което ни даваше възможност да печелим топката и да контролираме играта малко по-добре. След гола дали те вкараха повече хора напред, или просто ние не се справяхме човек срещу човек, но просто трябваше да отблъскваме вълна след вълна. Момчетата ги блокираха, но накрая просто не успяхме да се справим.

Когато поведохме, посланието беше да продължим и да вкараме още един гол. След като те отбелязаха двата си гола, се опитахме да направим нещо, но не успяхме да върнем инерцията в играта.

Имахме много добри моменти на този турнир, много добри игри и още един полуфинал.

Говорим за това, че чукаме на вратата, близо сме, просто трябва да намерим липсващото парче в края на турнира", сподели Кейн.

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