Тухел: Станахме прекалено пасивни

Томас Тухел сподели разочарованието си след поражението на Англия с 1:2 от Аржентина в полуфиналния сблъсък от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Трите лъва" поведоха с 1:0, но впоследствие допуснаха обрат, като селекционерът сподели мнението си, че тимът му е бил прекалено пасивен и не е затворил срещата на време.

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"Разочаровани сме. Бяхме толкова близо, но след гола станахме прекалено пасивни. Позволихме твърде, твърде много центрирания, положения и удари. Бяхме близо, но след като отбелязахме, не успяхме да запазим нивото си.

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Решихме да преминем към схема с петима защитници, защото пространствата бяха прекалено големи, и да бъдем по-силни във въздуха. Веднага след гола, още преди да извършим смените, позволихме прекалено много центрирания. Опитахме се да помогнем на футболистите, но отговорността е на треньора.

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Разбира се, че искахме да потърсим втори гол, но това няма как да се случи, ако не владееш топката. Станахме прекалено пасивни и не успявахме да задържим топката. Не мисля, че проблемът беше в структурата. Мачът се промени напълно и разбирам, че се водят такива дискусии, както и че има милиони треньори, които знаят по-добре. Аз обаче трябва да взема решение.

Не съжалявам, поне не и в този момент. Бяхме много близо и заслужено водехме с 1:0. До този момент изиграхме един от по-добрите си мачове, може би дори най-добрия", сподели Тухел.

Англия отново се провали по познат сценарий

Селекционерът бе запитан и дали действително е бил видян неговият тим на това Световно, като той отговори, че е прекалено рано за подобни обобщения.

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"Не мога да отговоря на този въпрос, защото не разбирам напълно какво означава той. Сега не е моментът да анализираме целия турнир", уточни Тухел.

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Така Аржентина отново се провали на крачка от финала подобно на фиаското от 2018 г. в Руската федерация, когато отново загуби на полуфинал, допускайки обрат от 1:0 до 1:2, като тогава отстъпи срещу Хърватия. Преди осем години "трите лъва" загубиха и битката за бронза, която бе срещу Белгия, а сега предстои малък финал срещу Франция. Той е насрочен за 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Този и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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