Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите в Англия и бивши национали и легенди на "трите лъва" логично бяха много разочаровани от драматичната късна загуба от Аржентина с 1:2 на полуфинала на Мондиал 2026, дошла след обрат. Всички те бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник селекционерът Томас Тухел, който опита да затвори мача с дефанзивни смени.

В Англия съсипаха от критики Томас Тухел

Почти всички анализи на медиите на Острова имат едно и също заключение: Германският треньор е спрял да вярва на собствените си играчи след повеждането в резултата.

„Индипендънт“ публикува текст под заглавие: „Томас Тухел изгуби самообладание, а неговата чиста страхливост угаси английската мечта за Световно първенство.“ В анализа неговите защитни смени са описани като неразбираеми, особено защото той беше привлечен именно заради тактическата си смелост и способността да води най-големите мачове.

„Гардиън“ пък написа, че Аржентина е показала намерение, а Тухел – страх. Подчертава се, че след гола на Антъни Гордън Англия е изоставила играта, която я е довела до преднина, и се е оттеглила в почти пълна защита.

„Таймс“ сравни поражението с по-ранни английски горчиви поражения, които местната общественост помни, когато начело на Англия е бил Гарет Саутгейт. Тухел е бил ангажиран, за да донесе победна решителност на националния отбор, но в най-важния момент е прибягнал до същия консервативен подход, който е белязал предишния период.

Alan Shearer admits Thomas Tuchel's tactics 'backfired' after England collapsed following his substitutions in heartbreaking Argentina World Cup semi-final defeat https://t.co/kagNKNM3Ae — Daily Mail Sport (@MailSport) July 15, 2026

„Сън“ обобщи критиките с игра на думи „Lost his Tuch?“ (б.ред. - от израза "lose touch", да загубиш връзка и/или представа за дадена ситуация) и предаде посланията на Уейн Рууни и други коментатори, които твърдяха, че Англия сама си е търсила проблеми с отстъплението.

Други легенди на англичаните също бурно разкритикуваха решенията на Тухел в драматичния мач с Аржентина, който бе загубен в последните минути. "Разликата е в това, че когато се браниш отчаяно срещу Норвегия или Мексико, те нямат качеството, което има този отбор на Аржентина по отношение на уменията с топката и способността да те накажат", каза бившият капитан на Англия Алън Шиърър пред BBC Sport.

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Носителят на "Златната топка" Майкъл Оуен също бе разочарован: „Гледайте как Испания играеше при резултат 1:0 в мача срещу Франция. Това е кураж. Това е смелост. А след това гледайте как играеше Англия при резултат 1:0. Каква е разликата? Ние сме по-добър отбор от Аржентина, нямам никакво съмнение в това. Но в крайна сметка заслужавахме да загубим. Всъщност резултатът можеше да бъде 4:1. Да пуснеш трима защитници при резултат 1:0. Какво послание изпраща това?“

"Норвегия и Мексико се паникьосаха срещу Англия. Не видях и следа от паника в този аржентински отбор. Видях вяра, видях как осъзнават, че могат да освободят великия Лионел Меси в свободно пространство, и претичаха цяла Англия. За Тухел, колкото и да го хвалим, като реши да направи промените толкова бързо, мисля, че е осъзнал и че с това показва, че не вярва в отбора си, че не смята, че те могат да нанесат още удари на Аржентина", каза пък бившият вратар на "трите лъва" Джо Харт.



„Англия никога няма да има по-добра възможност да стигне до финал от тази. Те бяха на пет минути плюс добавеното време от финала. Играха прекалено стегнато и се оттеглиха прекалено назад. Беше много подобно на финала на Европейското срещу Италия. За Англия всичко се свежда до манталитет и вяра, както и до малко качество при задържането на топката", каза и Гари Невил пред Sky Sports.

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