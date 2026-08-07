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  3. Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
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Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

ЦСКА продаде над 7000 билета за домакинството срещу Макаби (Тел Авив) в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Армейският клуб пусна в продажба пропуските тази сутрин, като се очаква секторите "А", "В" и "Г" да се напълнят за двубоя с израелците.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

Снощи отборът на Христо Янев показа страхотна игра и срази своя съперник в Батуми с категоричното 3:0. При краен успех идния четвъртък ЦСКА ще си гарантира минимум място в основната фаза на Лига на конференциите и ще се изправи срещу ОФИ Крит в спор за влизане в Лига Европа.

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