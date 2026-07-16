Британското правителство призова ФИФА да разследва Аржентина

Британското правителство призова Международната футболна федерация ФИФА да разследва отбора на Аржентина, чиито играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолкландските острови след победата с 2:1 срещу Англия в полуфиналите на Световното първенство. Южноамериканският тим може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на Кодекса за поведение на стадионите на ФИФА.

"Политиката трябва да бъде отделена от футбола. Всъщност един от основните принципи на Световното първенство е, че политиката е отделна от него. Въпросът сега зависи от ФИФА. Очаквам те да извършат внимателно разследване", заяви британският министър на икономиката и търговията Питър Кайл.

'It was entirely inappropriate'



Business Secretary Peter Kyle spoke to #BBCBreakfast after Argentinian players celebrated the World Cup semi-final win against England with a banner in support of their country's claims to the Falkland Islandshttps://t.co/10bfdFH50T pic.twitter.com/phJwQORS16 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 16, 2026

Спортното съперничество между двете държави е свързано и с политическото напрежение около архипелага в южния Атлантически океан на около 480 километра от Аржентина, който е отвъдморска територия на Обединеното кралство. Аржентина запазва претенциите си към островите, въпреки че през 1982 година прави неуспешен опит да ги превземе по военен път, а днес 3600-те жители искат да запазят статута си на британска територия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago