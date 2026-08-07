Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Ако има нещо, което турските клубове мразят, то това е усещането, че отстъпват по нещо на своите съперници. Вътрешните борби между клубовете са ожесточени. И това никога няма да се промени, пише "Дейли мейл" в анализ за трансфера на Мохамед Салах в Трабзонспор.

През юни, когато залозите за трансфер на Мохамед Салах в Турция сериозно се покачиха, именно Фенербахче, според вътрешни източници от истанбулския клуб, бяха начело на опашката. „Той имаше голямо желание да дойде в Турция. Срещите, които проведохме, бяха изключително позитивни“, заяви тогава директорът на Фенербахче Ертан Торуногуларъ.

По-късно Добре осведомени източници от Галатасарай започнаха да твърдят, че всъщност първо към тях е било отправено предложение за привличането на Салах. Те обаче така и не са предприели действия за привличането на легендата на Ливърпул поради неприемливи изисквания. Не можеш да изпуснеш световна суперзвезда, ако сам се откажеш от надпреварата.

На преден план излезе Бешикташ, последният член на "Голямата тройка" на Истанбул, който според мнозина в Турция е бил избор номер едно за Салах. Президентът на Бешикташ Сердал Адалъ заяви, че е имало устна договорка, но хвърли вината за провала ѝ върху дългогодишния агент на Салах – Рами Абас.

"Агентът повиши комисионата си до невероятни размери, достигайки около 35 процента“, заяви Адалъ миналия месец. "От наша страна такъв процент не може да бъде приет при никакви обстоятелства и не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри, тъй като преговаряме само с Рами Абас."

Салах за грандиозното посрещане в Трабзон: Виждам такова нещо за първи път, тук съм за трофеи

"Мохамед Салах беше дал одобрението си за този трансфер, а агентът му първоначално отговори положително на нашата оферта. Салах разговаря с нашия технически и спортен директор и даде съгласието си, но по-късно, когато в медиите се написа, че трансферът е завършен, агентът повиши финансовите си изисквания“, добави той.

И така, отново без сделка. Да се пренесем към тази седмица, когато Салах подписа двугодишен договор с Трабзонспор, разтърсвайки турския футбол из основи. Разбира се, от Бешикташ заявиха, че "не са искали" да привличат Салах. Разбира се, че не са. Нали трябва да се запази реномето?

"Не бяхме надхитрени, ние не искахме този трансфер", твърди Адалъ. "Правил съм много такива трансфери; шумът трае само три или пет дни. Две седмици по-късно, когато излезем на терена, всичко ще стане ясно. Всички ще видим какво ще се случи през следващия сезон."

📸 Day 1 for Mo Salah at Trabzonspor.



(Source: @Trabzonspor) pic.twitter.com/1f0HhRKOed — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2026

Големите въпроси за мнозина обаче са как и защо Салах, един от най-великите играчи във Висшата лига, се озова в Турция, за да играе за четвъртия по големина отбор в страната? Причините са няколко.

Клубовете в Саудитска Арабия не криеха интереса си, а парите там можеха да надхвърлят офертите от всички останали. За Салах обаче беше изключително важно да продължи да играе в европейските турнири. Макар значително намаление на заплатата, което никога не е било обмисляно, да можеше да отвори врати към оферти от отбори в Шампионската лига от Испания и Италия, Трабзонспор, с помощта на някои от настоящите си звезди, представи пакет, който да направи Салах лидер на отбор в Лига Европа и най-високоплатеният играч в Турция, изпреварвайки Виктор Осимен в Галатасарай.

Смята се, че вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана, който е под наем в Трабзонспор за втори пореден сезон, се е свързал със Салах за тайни разговори, за да представи офертата на черноморския клуб. Смята се, че камерунецът е отправил убедително предложение, което според източници, запознати с разговорите, е било от решаващо значение за убеждаването на Салах. Неговият съотборник в египетския национален отбор Махмуд Трезеге също е подготвил своя собствена презентация за Трабзонспор като част от умело координирана кампания за привличането му.

Официално: Салах подписа, а Трабзонспор обяви всички финансови условия

Трабзонспор за първи път се свързва с представителите на Салах по време на Световното първенство, но се сблъсква със сериозна конкуренция и се оттегля. Клубът се връща в надпреварата едва през последните десет дни, когато пътят към успеха се разчиства. В рамките на пет дни, докато Салах е на почивка в Миконос, всичко е договорено. Това е ход, който според всички страни може да бъде ключът към разбиването на "Голямата тройка" на Истанбул.

"Ако Трабзонспор иска, може да доведе тук играчи от всякакво ниво от цял свят“, заяви президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган пред турското издание "ТивиБу". "Надяваме се тази година да бъдем в надпреварата за титлата."

Тук се крие и една от мотивациите, отвъд факта, че водещите европейски клубове не са били склонни да се доближат до финансовите условия, предложени от Трабзонспор. Салах има шанса да помогне на Трабзонспор да спечели едва втората си титла в Сюперлиг от 1984 г. насам. Това не са богатствата на Саудитска Арабия, нито историческият престиж на, да речем, един от миланските грандове. Но това е шанс за легендарен статут в една от най-интензивните футболни държави в света.

Le maire d'une région de Trabzon 🇹🇷 a offert un terrain à Mohamed Salah. 🌱



« Nous vous faisons un don d'un beau terrain. Ainsi, nous laisserons à vos enfants et petits-enfants un bel endroit non affecté par le réchauffement climatique à l’avenir. » pic.twitter.com/e1qBLCGtJA — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 7, 2026

Свалянето на Галатасарай от трона, след като грандът от Истанбул спечели последните четири титли и се бори за безпрецедентна пета поредна, би било едно от най-великите постижения в кариерата на Мохамед Салах, ако го постигне в Трабзонспор.

По време на представянето си в четвъртък на препълнения "Папара Парк", сияещият Салах, който по-рано през деня проведе първа тренировка със съотборниците си, разкри повече за трансфера си.

$Последните няколко дни бяха преживяване, каквото не съм имал в живота си. Искам да ви благодаря, че бяхте тук днес и вчера – показахте ми толкова много любов, никога не съм очаквал такова посрещане“, заяви той. "Тук съм, за да печеля. Искам да спечеля нещо с този клуб, защото ми показахте толкова много любов. Наистина го оценявам, искам да благодаря на президента, че направи всичко това възможно. Много съм щастлив да бъда тук и нямам търпение да ви видя на терена", добави египтянинът.

В Трабзон, град с 800 000 жители, се усеща, че отвъд футбола, това е момент, който може да изведе града на световната сцена както нищо друго досега. Източници обясниха как клубът е поръчал предварително 100 000 фланелки в очакване на „Салах-манията“. Когато официалният уебсайт се срина в сряда поради претоварване на трафика от фенове, опитващи се да закупят сезонни билети и екипи, прогнозите за продажбите нараснаха до близо 300 000 фланелки.

🚨🇪🇬 Trabzonspor's new signing Mohamed Salah: "I honestly can't even remember if I've seen something like this before. I'm very happy to be here. There are 25,000 fans, it's UNBELIEVABLE!" 🤯❤️💙 pic.twitter.com/ANKwqYGxAR — EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2026

Договорът на Салах на стойност 14,5 милиона паунда годишно, който ще бъде допълнително увеличен с над 3 милиона паунда под формата на бонуси, означава, че той ще получава 20 процента от всички продадени артикули с надпис "Салах 10".

В "Операция Салах" е отчетен и туристическият аспект. В сряда, докато Салах кацаше в Трабзон пред екзалтирана тълпа от 25 000 души, които палеха факли и танцуваха по улиците до ранните часове, турският политик Адил Караисмаилоглу обяви, че са стартирали чартърни полети от Кайро до Трабзон.

В сряда първият директен полет между Кайро, столицата на родината на Салах, и Трабзон, доведе 120 египетски туристи в турския град. Очаква се хиляди други да резервират пътуването, за да видят 34-годишния футболист в действие.

"Толкова съм щастлив да бъда в тази невероятна атмосфера. Не мога да опиша с думи колко съм изненадан“, каза в сряда Салах, който се разбра с новия си съотборник Ернест Мучи да вземе фланелката с номер 10 от него. "Тук има 25 000 души; не си спомням да съм виждал нещо подобно преди. Да видя такава любов и внимание ме прави много щастлив. Дори ми е трудно да го изразя с думи."

🔴🔵 Trabzonspor, Muhammed Salah transferini KAP'a bildirdi.



🔹 2 yıllık sözleşme

🔹 Yıllık ücret: 10 milyon Euro

🔹 İmza ücreti: 7 milyon Euro

🔹 Her sezon için şarta bağlı bonuslar

🔹 Satılan ürünlerden %20 pay

🔹 Menajerlik ücreti: Oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i pic.twitter.com/QpYPKQfS4w — A Spor (@aspor) August 6, 2026

Трудно е да се опише с думи и за хората в Трабзон, Истанбул, Англия, Египет и САЩ, където Спортинг Канзас Сити, собственост на Питър Малук, син на египетски имигранти, беше готов да предложи на Салах същото отношение като на Лионел Меси и да го направи втория най-високоплатен играч в Мейджър Лийг Сокър, но притегателната сила на европейския футбол осуети тези надежди.

За фигури като Джейми Карагър, преминаването в Турция е неразбираемо за Салах, който само преди два сезона беше най-добрият играч във Висшата лига по пътя към шампионската титла. Но точно в това е смисълът. Не е нужно този ход да има логика за Карагър, Малук или тези в Англия, които очакваха по-значим трансфер. Салах напусна Ливърпул, искайки отново да почувства любовта, а в Трабзон, където феновете ще се прекланят пред него, той ще получи точно това през следващите две години.

"Не знаем къде ще играе Мохамед през следващия сезон. Това също означава, че никой друг не знае“, каза Абас още през март. Никой не даваше шанс на Трабзонспор. Сега, изведнъж, се говори за дубъл от титла и купа, докато туризмът процъфтява, фланелките се разграбват, спонсорите се борят за позиции, а всичко, което Салах трябва да направи, е да се усмихва.



Нейтън Солт, "Дейли Мейл"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago