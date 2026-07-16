Пикфорд: Много съм горд от това, което направихме на Световното

Вратарят на Англия Джордан Пикфорд заяви, че е горд с постигнатото от тима на Световното първенство по футбол, но няма отговор за допуснатия обрат на полуфинала срещу Аржентина, загубен с 1:2. Въпреки че англичаните поведоха в началните минути на второто полувреме, еуфорията за триумф на Мондиал 2026 приключи с поражението от действащите шампиони.

"Иска ми се да имах отговор, заяви Пикфорд. - Очевидно съм много, много горд с това, което направихме на този турнир. Но на Световно първенство има много тънки граници“, добави вратарят.

Everton’s Jordan Pickford laughed at Mac Allister when he saved his header, because he plays for Liverpool.



Mac Allister has the last laugh as he’s going to the final while Pickford is crying.



Karma. 😂 pic.twitter.com/RKEBZaDAC8 — Samuel (@SamueILFC) July 16, 2026

„Допуснахме твърде много положения, коментира от своя страна 197-сантиметровият Дан Бърн. - Когато си толкова близо до финала на Световното първенство след толкова години, да, боли“.

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Снимки: Gettyimages