Вратарят на Англия Джордан Пикфорд заяви, че е горд с постигнатото от тима на Световното първенство по футбол, но няма отговор за допуснатия обрат на полуфинала срещу Аржентина, загубен с 1:2. Въпреки че англичаните поведоха в началните минути на второто полувреме, еуфорията за триумф на Мондиал 2026 приключи с поражението от действащите шампиони.
"Иска ми се да имах отговор, заяви Пикфорд. - Очевидно съм много, много горд с това, което направихме на този турнир. Но на Световно първенство има много тънки граници“, добави вратарят.
„Допуснахме твърде много положения, коментира от своя страна 197-сантиметровият Дан Бърн. - Когато си толкова близо до финала на Световното първенство след толкова години, да, боли“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages