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Пикфорд: Много съм горд от това, което направихме на Световното

  • 16 юли 2026 | 11:31
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Вратарят на Англия Джордан Пикфорд заяви, че е горд с постигнатото от тима на Световното първенство по футбол, но няма отговор за допуснатия обрат на полуфинала срещу Аржентина, загубен с 1:2. Въпреки че англичаните поведоха в началните минути на второто полувреме, еуфорията за триумф на Мондиал 2026 приключи с поражението от действащите шампиони.

"Иска ми се да имах отговор, заяви Пикфорд. - Очевидно съм много, много горд с това, което направихме на този турнир. Но на Световно първенство има много тънки граници“, добави вратарят.

„Допуснахме твърде много положения, коментира от своя страна 197-сантиметровият Дан Бърн. - Когато си толкова близо до финала на Световното първенство след толкова години, да, боли“.

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Снимки: Gettyimages

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