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Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала

  • 16 юли 2026 | 02:02
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Джуд Белингам удари шамар на аржентински футболист след сърцераздирателната загуба на Англия на Световното първенство. „Трите лъва“ отпаднаха на полуфиналите в Атланта след два късни гола.

Напрежението ескалира няколко пъти по време на ожесточения сблъсък между старите съперници. Звездата на Реал Мадрид, Белингам, очевидно загуби самообладание след последния съдийски сигнал.

Аржентина празнуваше победата си с 2:1 и класирането си за финала на Световното първенство, когато телевизионните камери уловиха как Белингам удря Валентин Барко по задната част на главата. Двамата играчи бяха бързо разтървани, докато Белингам разменяше още няколко думи със своя опонент. Звездата на Реал Мадрид беше видян в сълзи след края на мача, който сложи край на надеждите на Англия за световна слава.

Морган Роджърс също беше замесен в разправия след последния сигнал. В централния кръг се образува тълпа от играчи, които започнаха да се бутат и блъскат. Резервният вратар на Англия Дийн Хендерсън беше сред тези, които се опитваха да успокоят страстите. Морган Роджърс беше близо до съдията Исмаил Елфат, който му направи знак да се отдръпне. Джеймс Трафорд и Айвън Тони също действаха като умиротворители, докато Роджърс беше държан далеч от Лисандро Мартинес.

Роджърс изглежда имаше проблем и с вратаря на Аржентина Хуан Мусо, опитвайки се да се доближи до аржентинските играчи веднага след като Елфат сложи край на напрегнатия двубой.

Преди да се включи в помощ на съотборниците си, Белингам утешаваше Нико О'Райли на тревата. Айвън Тони беше прегърнал Гонсало Монтиел, докато Дан Бърн беше заобиколен от Енцо Фернандес и Кристиан Ромеро.

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Снимки: Gettyimages

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