Съставите на Англия и Аржентина: три промени на Тухел срещу една на Скалони

Англия и Аржентина излизат на "Мерцедес-Бенц Стейдиъм" в Атланта в спор за място на финала на Мондиал 2026, където ги чака отборът на Испания. "Трите лъва" ще се опитат да стигнат до последния мач на световно първенство за първи път от 60 години, докато "албиселесте" е действащият шампион, който има една цел - да защити титлата си от първенството в Катар.

Англия има само две загуби в 14 мача срещу Аржентина, ако не се броят дузпите през 1998-а, но южноамериканският тим излезе краен победител в последните две срещи между тези съперници на световни първенства. Първият случай бе прословутият мач на "Ацтека" през 1986-а с гола с "Божията ръка" на Диего Марадона. Този мач е и една от причините за голямото напрежение преди днешния сблъсък. Другата е чисто политическа и тя се корени във войната за Фолкландските острови през 1982 година между Великобритания и Аржентина. Играчите на Лионел Скалони вече пяха песни, свързани с този конфликт, в съблекалнята след последния си двубой. Конфликтът продължава точно 74 дни, но причинява смъртта на 649 аржентински войници, 255 британски бойци и трима цивилни.

За Аржентина това шести полуфинал на Мондиал, като отборът никога не е отпадал на тази фаза.

И двата тима пристигат в Атланта след серия от трудни победи. Англия, под ръководството на Томас Тухел, демонстрира изключителна устойчивост, побеждавайки Норвегия с 2:1 на четвъртфиналите. „Трите лъва“ записаха победи и срещу Мексико (3:2) и ДР Конго (2:1) в елиминационната фаза, показвайки характер в критични моменти.

Аржентина пък продължава защитата на титлата си с впечатляваща ефективност. Водени от великия Лионел Меси, „албиселесте“ преодоляха Швейцария с 3:1 след продължения в предишния кръг. Преди това тимът на Лионел Скалони се справи с Египет (3:2) и Кабо Верде (3:2), като до момента има 100-процентов актив от победи в турнира.

Томас Тухел е направил три промени в сравнение с 1/4-финалия сблъсък с Норвегия. Нони Мадуеке очаквано сяда на пейката, но мястото му в титулярния състав заема не Букайо Сака, както се очакваше, а Морган Роджърс. Атакуващият халф на Астън Вила рядко е играл отдясно на атаката на Англия, но в този случай ще застане именно на тази позиция. Деклан Райс, който имаше здравословни проблеми, е готов да започне. Останалите две корекции са в защитната четворка, по-специално по двата фланга на отбраната. Отляво стартира Джед Спенс, който заменя Нико О'Райли, а отдясно е възстановеният Рийс Джеймс, стартиращ за сметка на Езри Конса. Партньор на Марк Геи в центъра на защитата отново е Джон Стоунс. Хари Кейн и Джуд Белингам, които до момента имат по шест попадения на Световното, ще бъдат отново основните козове на Тухел в офанзвивен план.

Лиоенел Скалони е направил само една корекция и тя е в известна степен изненадваща. Джулиано Симеоне започва вместо Родриго Де Пол. Лионел Меси ще се опита да излезе еднолично на върха при голмайсторите. В момента той и Килиан Мбапе водят с по осем попадения, но капитанът на Франция вече приключи с участието си. Партньор на осемкратния носител на "Златната топка" отново ще бъде Хулиан Алварес.

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Снимки: Imago