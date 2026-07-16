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Лионел Скалони: Без думи съм, ще опитаме да спечелим и финала

  • 16 юли 2026 | 00:49
  • 2024
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони не успя да скрие емоциите си веднага след драматичния триумф с 2:1 над Англия, който прати отбора на финала на Световното първенство. Наставникът на "гаучосите" посвети историческия успех на аржентинския народ и сподели, че тимът му ще направи всичко възможно да спечели и финала и отново да вдигне световната титла.

„Без думи съм. Това е огромна радост за нашата страна, за нашите хора. Ще се опитаме да спечелим и финала, ще оставим всичко на терена, но е много трудно за хората отстрани да разберат какви усилия полагат тези момчета“, сподели емоционалният специалист.

Той благодари и на хилядите привърженици по трибуните, които създадоха невероятна атмосфера: „Именно тези хора на стадиона ни доведоха до победата днес.“

В края на своето изявление Скалони припомни защо Аржентина продължава да бъде на върха в световния футбол и какво означава националният екип за играчите.

„Тази фланелка изисква точно такива усилия. Трябва да дадеш абсолютно всичко от себе си на терена“, завърши селекционерът.

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Снимки: Gettyimages

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