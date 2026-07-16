Буенос Айрес полудя след победата над Англия

Десетки хиляди футболни фенове заляха улиците на аржентинската столица след победата на националния отбор с 2:1 над Англия, която класира гаучосите за финала на Световното първенство.

Някои крещяха, други плачеха, а най-запалените тичаха голи до кръста под проливния зимен дъжд по улиците на Буенос Айрес, с тела, боядисани в синьо и бяло. Млади мъже и жени се катереха по стълбове на осветлението и светофари, развявайки аржентински знамена. Мнозина ридаеха, напълно завладени от момента.

Празненствата стартираха с победния гол на Лаутаро Мартинес в 92-рата минута. Действащият шампион Аржентина ще се изправи срещу Испания на финала на Световното първенство в неделя.

Според много фенове всеобщата радост не е била толкова заради класирането на финал или защитата на титлата, спечелена преди четири години в Катар, колкото заради победата над историческия съперник на нацията.

Полуфиналът в сряда беше поредната глава в дългогодишна вражда, която надхвърля терена и обхваща британския контрол над спорните Фолкландски острови, които Аржентина нарича Малвински и смята за своя суверенна територия.

Войната за Фолкландските острови, в която загиват 649 аржентинци, остава една от най-мрачните глави в историята на южноамериканската нация.

Този конфликт има огромно значение и във футболната култура на Аржентина, откакто един от най-великите играчи в историята, Диего Марадона, изведе страната до победа над Англия в паметен четвъртфинал на Световното първенство през 1986 г. с прословутия си гол, известен като „Божията ръка“, и епичния си 58-метров солов спринт, наречен „Голът на века“.

Според феновете 39-годишният Меси, който години наред играеше под тежестта на наследството на Марадона, преди да стане световен шампион през 2022 г., отново е оправдал, а може би и надминал, огромните очаквания на своята страна.

Тълпите подскачаха в ритъма на друга класическа песен, датираща от времето на войната – „Ел ке но салта ес ун инглес“, или „Който не скача, е англичанин“.

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