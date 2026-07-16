Героят Лаутаро Мартинес: Знаех, че ще вкарам и ще донеса победата

Героят за Аржентина Лаутаро Мартинес, който отбеляза победното попадение за 2:1 срещу Англия на 1/2-финала на Световното първенство, не скри радостта си след края на мача. Нападателят на „албиселесте“ направи изключително емоционално изявление на терена в Атланта. Той посвети златния си гол на своите родители и семейството, припомняйки си трудния път от самото начало на своята кариера до подпечатването на билета за големия финал.

„В интерес на истината, не знам какво да кажа... много е силно това. Още от първия път, когато баща ми ми купи чифт футболни обувки, вече мечтаех да отбележа точно този гол. Това е за майка ми, която от деня, в който си тръгнах в посока Расинг, не спря да оправя леглото ми. Това е и за моите деца. Всичко това е много повече от един финал и днес просто се наслаждавам на живота“, сподели през сълзи развълнуваният голмайстор.

Мартинес разкри и любопитен детайл от скамейката преди да се превърне в жокер за Лионел Скалони: „Казах го на Медина, че ще отбележа гол. Щях да вляза и да спечеля мача.“

Нападателят направи и анализ на срещата, обяснявайки как южноамериканците са успели да пречупят отбраната на „трите лъва“ в заключителните минути.

„Когато те намериха своя гол, се прибраха дълбоко в защита. Ние обаче направихме терена широк и открихме пътя към головете. Три години и половина по-късно отново се завръщаме на финал“, завърши Лаутаро Мартинес.

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Снимки: Gettyimages