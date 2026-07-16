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Бърн: Напълно съм съсипан

  • 16 юли 2026 | 01:56
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Бърн: Напълно съм съсипан

Дан Бърн изрази разочарованието си след поражението на Англия от Аржентина с 1:2 в полуфиналния мач от Мондиал 2026. Той определено бе емоционален заради неприятния обрат в края, но и опита да намери логичните причини за загубата.

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

„Абсолютно съм съкрушен. Мисля, че през по-голямата част от мача изпълнявахме плана си доста добре. Но очевидно, след като вкарахме, станахме малко пасивни и забавихме темпото и накрая платихме цената. Вероятно допуснахме твърде много положения за гол, а когато това се случи, е нормално те да вкарват. Беше разочароващо от наша страна. В други мачове сме се защитавали по-добре и сме ги затваряли. Да бъдеш толкова близо до финала на Световното първенство боли.

Тухел: Станахме прекалено пасивни
Тухел: Станахме прекалено пасивни

Знаете колко добре се защитавахме в преднините в предишни мачове. Това обикновено се случва на повечето отбори.

Кейн: Просто трябва да намерим липсващото парче в края
Кейн: Просто трябва да намерим липсващото парче в края

Иска ми се да имах отговора. Много, много се гордея с това, което направихме в този турнир. Честно казано, мислех, че ще успеем. Имах това чувство. Наистина вярвах, че имаме нещо специално в ръцете си. На това ниво на футбол детайлите правят разликата. Аржентина вече постигна това и вероятно си личи“, каза Бърн.

Така Англия отново се провали на крачка от финала подобно на фиаското от 2018 г. в Руската федерация, когато отново загуби на полуфинал, допускайки обрат от 1:0 до 1:2, като тогава отстъпи срещу Хърватия. Преди осем години "трите лъва" загубиха и битката за бронза, която бе срещу Белгия, а сега предстои малък финал срещу Франция. Той е насрочен за 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Този и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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