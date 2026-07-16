Англия отново се провали по познат сценарий

Аржентина стана вторият финалист на Световното първенство по футбол, след като победи Англия с 2:1 в драматичен полуфинален сблъсък в Атланта. Двубоят се превърна в истинско разочарование за „трите лъва“, които първи откриха резултата, но допуснаха пълен обрат в заключителните минути на срещата. Любопитна статистика показва, че през XXI век има само два случая, в които отбор повежда на полуфинал на Световно първенство, но не успява да стигне до финала – и в двата случая това е Англия (през 2018 г. срещу Хърватия и сега срещу Аржентина).

Първият подобен кошмар за „трите лъва“ се разигра през 2018 година на Мондиала в Русия, когато Киърън Трипиър даде ранен аванс срещу Хърватия, но тимът загуби с 1:2 след продължения. Сега, осем години по-късно, сценарият се повтори абсолютно идентично срещу Аржентина на стадиона в Атланта. Англичаните поведоха първи в резултата, но не съумяха да затворят срещата и допуснаха пълен обрат с 1:2 в самия край на редовното време.

2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).



Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Така Англия отново не успя да стигне до първия си финал от паметната 1966 година насам и ще трябва да се задоволи с участие в мача за бронза в събота срещу състава на Франция.

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Снимки: Gettyimages