Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ръководството на Ливърпул е готово с първата си оферта към Пари Сен Жермен за Брадли Баркола. Според “Екип” след неколкодневни дискусии мърсисайдци са решили да предложат 115 милиона за френския национал, като все още не е ясно каква е структурата на предложението по отношение на фиксирана сума и бонуси. Очакванията са ПСЖ да отхвърли тази оферта, но все пак по този начин от “Анфийлд” вкарват разговорите в много по-конкретна посока.

Според френските медии парижани искат за 23-годишното крило минимум 150 милиона евро, и то без бонусите, докато английският клуб го оценява на около 120 милиона. Нагласите и в двата клуба обаче са, че до сделка най-вероятно ще се стигне.

В ПСЖ и Ливърпул има увереност, че ще стигнат до сделка за Баркола

Баркола е основна трансферна цел на мърсисайдци, които виждат в негово лице най-подходящия заместник на Мохамед Салах. Самият играч също иска да продължи кариерата си на “Анфийлд”, като според някои информации вече дори е договорил личните си условия с английския клуб. Той ясно е заявил, че няма намерение да подписва нов контракт с парижани, а настоящият му такъв изтича през юни 2028.

Според “Екип”президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи вече води разговори с английските си колеги, с които по принцип поддържа добри отношения.

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