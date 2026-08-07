Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8552
  • 10
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ръководството на Ливърпул е готово с първата си оферта към Пари Сен Жермен за Брадли Баркола. Според “Екип” след неколкодневни дискусии мърсисайдци са решили да предложат 115 милиона за френския национал, като все още не е ясно каква е структурата на предложението по отношение на фиксирана сума и бонуси. Очакванията са ПСЖ да отхвърли тази оферта, но все пак по този начин от “Анфийлд” вкарват разговорите в много по-конкретна посока.

Според френските медии парижани искат за 23-годишното крило минимум 150 милиона евро, и то без бонусите, докато английският клуб го оценява на около 120 милиона. Нагласите и в двата клуба обаче са, че до сделка най-вероятно ще се стигне.

В ПСЖ и Ливърпул има увереност, че ще стигнат до сделка за Баркола
В ПСЖ и Ливърпул има увереност, че ще стигнат до сделка за Баркола

Баркола е основна трансферна цел на мърсисайдци, които виждат в негово лице най-подходящия заместник на Мохамед Салах. Самият играч също иска да продължи кариерата си на “Анфийлд”, като според някои информации вече дори е договорил личните си условия с английския клуб. Той ясно е заявил, че няма намерение да подписва нов контракт с парижани, а настоящият му такъв изтича през юни 2028.

Според “Екип”президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи вече води разговори с английските си колеги, с които по принцип поддържа добри отношения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1148
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3936
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1685
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7372
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1601
  • 1
Киву: Интер е недовършен пъзел, но сме спокойни

Киву: Интер е недовършен пъзел, но сме спокойни

  • 7 авг 2026 | 15:07
  • 1402
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 38680
  • 78
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 20521
  • 116
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8745
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9677
  • 19
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28599
  • 279