Победата над Англия се превърна в историческо възмездие за Аржентина

Победата на Аржентина над Англия в полуфиналния мач от Мондиал 2026 се оказа с особена стойност за народа от страната в Южна Америка. Тя дори напусна пределите на футболния терен и напомни за събитие от последната четвърт на миналия век.

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Това е въоръженият конфликт за суверенитета на Малвинските острови от 1982 г., при което аржентинската страна търпи поражение, а това остава една от най-големите травми от последните десетилетия в паметта на "гаучосите".

🇦🇷 Argentine footballers holding up a banner: "The Malvinas Islands (Falklands) belong to Argentina." pic.twitter.com/53PCetsxyX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 15, 2026

Така след победата на полуфинала на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико играчите на аржентинския национален отбор изнесоха на терена транспарант, на който пишеше: „Малвинските острови са аржентински“. Джовани Ло Селсо позира с него, остави го на тревата и съотборниците му се наредиха около надписа, така че да остане в центъра на празненствата.

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Иначе войната за Малвинските острови е въоръжен конфликт, който се води от 2 април до 14 юни 1982 г. между Аржентина и Обединеното кралство. Началото е поставено, когато аржентинската военна хунта, водена от Галтиери, нарежда десант на Малвинските острови, които са под британски контрол от 1833 г. Това е отчаян ход за обединяване на страната.

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Маргарет Тачър, министър-председател на Великобритания по това време, реагира изключително твърдо, мобилизирайки огромна военноморска сила, за да си върне територията.

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Следва 74-дневен конфликт, който завършва с безсилната капитулация на Аржентина в Стенли, след като става ясна нейната ограничена военна способност и огромно изоставане спрямо англичаните.

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Войната оставя трагична следа с 649 загинали аржентински военнослужещи и 255 британски.

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Освен бойните загуби, изходът от войната напълно прекроява политическия пейзаж и в двете нации. В Аржентина военното поражение ускорява светкавично срива на диктатурата и отваря пътя към възстановяването на демокрацията през 1983 г.

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В Обединеното кралство, от друга страна, победата рязко повишава популярността на Тачър, като решаващо проправя пътя ѝ към преизбиране на изборите, проведени същата година.

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Сега обаче историческата правда поне на футболното бойно поле е за Аржентина и това може да се превърне в едва третата държава с национален отбор, печелил три поредни световни първенства. Дали това ще се случи, остава да разберем от големия финал в надпреварата, който ще бъде на 19-и юли (неделя) от 22:00 часа българско време. Него, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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