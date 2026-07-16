В Англия съсипаха от критики Томас Тухел

Селекционерът на Англия Томас Тухел бе подложен на унищожителни критики от водещи футболни експерти и анализатори на Острова след драматичното отпадане от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство. Бивши легенди и журналисти бяха единодушни, че германският специалист е проявил изключителна страхливост и е сбъркал фатално с тактическите си решения през второто полувреме. Според тях Тухел лично е подарил инициативата на световните шампиони, обричайки „трите лъва“ на поредното болезнено разочарование на крачка от финала.

Легендарният голмайстор Уейн Рууни не спести тежките си думи за подхода на мениджъра.

„Играта ни беше твърде пасивна. Томас Тухел не промени нищо, а Аржентина започна да ни притиска. Топ мениджърите противодействат на случващото се на терена, а не се затварят още по-дълбоко. Това, което правят, е да пресират по-напред и да се опитат да променят темпото и ритъма на играта. Мисля, че той сгреши. Срещу този отбор, световните шампиони, няма как да ти се размине. Това беше най-големият ни тест и ние се провалихме в него“, отсече Рууни.

Неговото мнение бе подкрепено изцяло и от Майка Ричардс.

„Когато Англия отбеляза първия гол, трябваше да тръгне за втори. Да, уважаваш тяхната класа, но това прибиране дълбоко в защита позволи на Аржентина да влезе в своя ритъм. Заради всичките им усилия дотук – те бяха изключителни, бореха се в правилните моменти и стигаха до победата. Но сега трябва да погледнем към мениджъра и неговите решения. Те улесниха твърде много Аржентина през второто полувреме“, смята Ричардс.

Бившият нападател Крис Сътън отиде още по-далеч, определяйки представянето на Тухел като треньорска катастрофа.

„Фактите показват, че Англия излезе напред в резултата и след това на практика връчи инициативата на Аржентина. Дълбока защита и вкарване на още един бранител... футболът е доста проста игра, трябва да изнесеш играта напред по терена. Не можеш да очакваш да се защитаваш 30 минути срещу класата, която Аржентина притежава. За мен вината е изцяло на треньора. Той направи промените. Беше негативен, така че въпросът, който ще задам, е как изобщо можете да се доверите на Томас Тухел да води този отбор напред? Със сигурност трябва да му бъдат зададени въпроси. Поглеждайки към мача и начина, по който той се преобърна – това се дължеше на неговото треньорство. Той беше супер негативен, когато трябваше да бъде позитивен. Можеше да бъде по-смел със своите смени. Имаше Оли Уоткинс и Маркъс Рашфорд на пейката. И защо не извади Хари Кейн, когато изглеждаше просто като фигурант на терена? Има да отговаря на много въпроси“, гневен е Сътън.

Авторитетният журналист Гилем Балаж обобщи ситуацията, като направи паралел с миналото.

„Трудно е да се види в момента, но Англия живее в златна ера и се учи да се конкурира в най-трудните мачове. Днес те имаха нужда от повече смелост – дума, която Тухел използва толкова често, но този път точно това липсваше. Защитаването на преднината толкова рано трябва да се запише на сметката на Тухел. Може би в крайна сметка проблемът не е бил в Саутгейт. Има липса на дефанзивни полузащитници, които да контролират играта (или липса на доверие в тях). Между другото, тази увереност преди мача дойде от грешно разчитане на това какво представлява Аржентина. Това трябва да бъде поредният урок за бъдещето“, написа Балаж.

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Снимки: Gettyimages