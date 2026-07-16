Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Класирането на Аржентина за финала на Световното първенство през 2026 г. след победата с 2:1 над Англия в Атланта остави след себе си кадри, които бързо обиколиха света и сега може да доведат до дисциплинарни последствия за южноамериканците.

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Докато празнуваха заедно с феновете, Джовани Ло Селсо, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и други разпънаха на терена знаме с надписа „Малвинските острови са аржентински“ (б.ред. - така аржентинците наричат Фолкландските острови) – послание, което ФИФА може да счете за политическо.

📹 Jugadores argentinos ondean la bandera política de las Malvinas tras el partido contra Inglaterra



🖋️ @Andres_Burgohttps://t.co/AkNf6PUiuH pic.twitter.com/yu8lPpItqa — EL PAÍS (@el_pais) July 15, 2026

Фолкландските острови, британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, остават предмет на спор за суверенитет между Великобритания и Аржентина. Двете държави воюваха за групата острови, разположени на 300 мили от източното крайбрежие на Аржентина, от април до юни 1982 г. 74-дневният конфликт доведе до смъртта на 655 аржентински и 255 британски военнослужещи. Загинаха и трима души от островите.

Епизодът придоби още по-голяма тежест, тъй като се случи само 24 часа, след като отговорните за сигурността на мача власти информираха, че на стадиона няма да се допускат знамена, фланелки или плакати с препратки към спорните острови или войната от 1982 г. между двете държави. Решението беше взето на среща между ФИФА, американските власти и органите по сигурността, участващи в организацията на двубоя, който беше определен като високорисков.

LA SANCIÓN A LA QUE SE EXPONE ARGENTINA POR MOSTRAR LA BANDERA CON LA LEYENDA “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”



La FIFA podría investigar a la AFA y a Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez por desplegar una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo ante… pic.twitter.com/6jSAMSel6l — Clarín (@clarincom) July 16, 2026

ФИФА изрично забранява излагането на политически, идеологически или религиозни послания по време на състезания, организирани от централата. Дисциплинарният кодекс предвижда санкции за играчи, федерации и асоциации, когато се появят прояви, нарушаващи тези принципи. В подобни случаи организацията обикновено образува преписка, за да оцени контекста, преди да определи евентуално наказание.

Последствията могат да варират от предупреждение до финансови глоби за Аржентинската футболна асоциация (АФА) или за замесените футболисти. Спортно наказание, като лишаване от състезателни права, изглежда по-малко вероятно и обикновено се прилага при особено тежки или повтарящи се случаи, анализират BBC и аржентинското издание „Кларин“.

През 2014 г. ФИФА наложи глоба в размер на 20 000 паунда на Аржентинската футболна асоциация, след като нейните играчи разгърнаха транспарант със същото послание - „Малвинските острови са аржентински“, преди приятелски мач срещу Словения.

Основният прецедент е от Световното първенство в Русия през 2018 г. След победата на Швейцария с 2:1 над Сърбия, Гранит Джака и Джердан Шакири отпразнуваха головете си, като направиха с ръце двуглавия орел от албанското знаме – жест, наситен с политически символизъм заради конфликта между Сърбия и Косово. Сръбската федерация подаде жалба до ФИФА, считайки жеста за провокация.

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Този прецедент сега се явява най-близката отправна точка за случилото се в Атланта. Въпреки че всяка преписка се анализира индивидуално, скорошната практика на ФИФА показва, че при прояви, тълкувани като политически и извършени от футболисти по време на световно първенство, организацията е налагала предимно финансови, а не спортни санкции.

Друг случай от настоящото световно първенство беше свързан със селекционера на Египет Хосам Хасан. След класирането на отбора му за осминафиналите след елиминирането на Австралия, треньорът влезе на терена със знаме на Палестина и посвети победата както на египетския, така и на палестинския народ. Въпреки че жестът имаше силен международен отзвук заради политическото си съдържание, до момента ФИФА не е обявила дисциплинарни санкции за този епизод.

След победата над Англия с 2:1 вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел наля допълниотелно масло в огъня и публикува пост в X. в който написа: „Това не беше просто поредният мач“, придружен от видео, на което се виждаха, както изглежда, аржентински войници. „Фолкландските острови са аржентински“, написа тя. „Те забраниха да ги носим на стадиона и забравиха, че ги носим в кръвта и сърцата си.“ В навечерието на мача пък Виляруел заяви, че полуфиналът е „за това да поставим окупаторите на мястото им“.

С наближаването на финала на Световното първенство остава да се види дали Дисциплинарната комисия на ФИФА ще реши да започне разследване за знамето, показано от аржентинските играчи, и ако го направи, дали ще счете, че епизодът заслужава само глоба или някаква друга мярка. За момента няма официално изявление от организацията относно случилото се след победата на Аржентина над Англия с 2:1.

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