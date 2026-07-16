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Несломимата Аржентина прави подвиг след подвиг: петте факта, които плашат Испания

  • 16 юли 2026 | 10:33
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Аржентина сътвори поредния си шедьовър, изпълнен със сърце, футбол и адреналин, а представянето на "гаучосите" е обект на детайлен анализ на испанския ежедневник "Марка", който предупреждава "Ла Фурия" да е нащрек във финала.

В неделя на финала в Ню Джърси Испания ще се изправи срещу един исторически отбор, който може да се похвали с изумителни статистики и няколко рекорда, които вече остават за историята. "Ако "Ла Роха" иска да стане световен шампион за втори път в историята си, най-вероятно ще трябва не просто да победи действащия носител на титлата, а да го сломи няколко пъти, преди да запее победната песен", пише още изданието.

„Ла Фурия“ ще срещне солидарен отбор, който сякаш има „седем живота“, както доказа на това Световно първенство. Аржентинците спасиха поредица от „мачболи“ срещу Кабо Верде (на 1/16-финалите в продълженията), срещу Египет (на 1/8-финалите, обръщайки от 0:2 в последните минути), срещу Швейцария (на 1/4-финалите в продълженията) и вчера при невероятния триумф над Англия (на полуфинала, обръщайки от 0:1 в рамките на седем минути).

Отвъд тези усещания обаче, съществуват пет статистически факта, които превръщат този национален отбор в, поне засега, несломим.

1. От загубата си на полуфиналите на Копа Америка 2019 срещу Бразилия, този отбор е спечелил 15 поредни решителни елиминационни мача в рамките на седем години. От 2019 г. насам те са печелили абсолютно всичко.

А именно: Копа Америка 2021 (Еквадор на четвъртфинал, Колумбия на полуфинал и Бразилия на финал); Финалисима 2022 (Италия); Световно първенство 2022 (Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция); Копа Америка 2024 (Еквадор, Канада и Колумбия); и сега (Кабо Верде, Египет, Швейцария и Англия).

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2. След онази загуба от Бразилия всичко се промени: „гаучосите“ изиграха 92 мача, записвайки 75 победи, 12 равенства и само пет поражения. Страхотна визитка за Лионел Скалони. Резултатът: четири трофея – Световното първенство през 2022 г., Финалисима през 2022 г. и две Копа Америка (2021 и 2024 г.).

3. На това Световно първенство Аржентина е отбелязала 11 гола в елиминационните си мачове (1/16, 1/8, 1/4 и 1/2-финали). Девет от тях (82%) са паднали след 75-ата минута, което дава ясна представа за устойчивостта на този отбор.

4. Лионел Скалони е третият селекционер, извел Аржентина до световната титла (2022 г.), след Сесар Луис Меноти (1978 г.) и Карлос Салвадор Билардо (1986 г.). С финала в неделя треньорът, който живее в Майорка, надминава първия и изравнява втория, тъй като Билардо също достигна до загубения финал през 1990 г. срещу Германия.

5. Тази Аржентина е само на една крачка от постигането на безпрецедентен подвиг в модерния футбол – спечелването на две поредни Световни първенства (2022 и 2026 г.). Нещо, което са правили единствено Италия през 1934 и 1938 г. и Бразилия през 1958 и 1962 г.

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