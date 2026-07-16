Емилиано Мартинес: Играхме с нож между зъбите, остава ни само още една малка крачка

Вратарят на Аржентина Емилиано „Дибу“ Мартинес изрази огромното си задоволство от победата над Англия (2:1) на 1/2-финала на Световното първенство.Ексцентричният страж похвали съотборниците си за битката срещу звездите на "трите лъва". Той допълни, че сега за тима му остава да направи още "една малка крачка" и да вдигне отново световната титла.

„Много се говореше за съперниците, които ни се паднаха по пътя. Точно в такива моменти осъзнаваш колко трудно нещо всъщност е едно Световно първенство. Англичаните имаха играчи от първокласно световно ниво, но ние ги доминирахме. Играхме точно така, както се играе на полуфинал – с нож между зъбите. Това беше специален мач за хората по трибуните, но за нас си беше просто полуфинал, който трябваше да спечелим“, сподели авторитетният вратар.

Мартинес бързо насочи вниманието си и към предстоящия решителен мач за титлата срещу Испания, в който „албиселесте“ ще се опитат да защитят световната си титла от Катар.

„Сега ни остава само да се насладим на този момент, а след това започваме да се подготвяме за битката. Остава ни още само една последна малка крачка“, завърши Емилиано Мартинес.

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Снимки: Gettyimages