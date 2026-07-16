Чешки суперфен на Аржентина превърна дома си в храм на „гаучосите“

Докато Аржентина играеше срещу Англия на полуфиналите на Световното първенство по футбол в сряда, на почти осем хиляди километра от мястото на мача Милослав Урбанец, заклет фен на южноамериканците, стискаше палци за своите любимци.

Триетажната къща на Урбанец, разположена на около 90 км източно от Прага, е боядисана в емблематичните за Аржентина небесносини и бели цветове. Тя разполага с огромен стенопис на аржентинския национален отбор от Световното първенство в Катар през 2022 г., статуя в реален размер на Диего Марадона в двора и футболно игрище в задния двор, заобиколено от изображения на легенди на Бока Хуниорс.

За Урбанец подкрепата за Аржентина е също толкова важна, колкото и семейството му.

„Всички сме фенове (цялото семейство), обожаваме ги“, споделя той. Урбанец е посетил световните първенства в Русия и Катар заедно с най-близките си хора.

„Днес съжалявам за едно нещо – че не взех ипотека, за да заведа всички деца там. Да, наистина съжалявам за това. Ако можех да го променя, щях да го направя веднага. Щях да взема ипотека за два милиона и всички щяхме да летим дотам, да прекараме два дни в танци и забавления – и това преживяване, дори след като мен ме няма, щеше да живее чрез децата ми и мисля, че те ще продължат да бъдат фенове. Поне в това вярвам“, разказва Урбанец.

51-годишният музикален продуцент подкрепя Аржентина още от дете, когато гледа Световното първенство през 1978 г. заедно с баща си. Тази страст е оформила всичко в живота му – от дизайна на дома му до името на втория му син, Лионел.

На финала в неделя, 19 юли, Аржентина ще се изправи срещу Испания.

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