Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гранада
  3. Гранада се раздели със сина на Зидан

Гранада се раздели със сина на Зидан

  • 7 авг 2026 | 20:05
  • 1015
  • 0
Гранада се раздели със сина на Зидан

Испанският клуб Гранада официално обяви прекратяването на договора на вратаря Люка Зидан, син на футболната легенда и нов селекционер на Франция Зинедин Зидан. Новината беше съобщена от пресслужбата на андалусийския тим.

„Клубът благодари на Люка Зидан за неговата всеотдайност през последните два сезона и му желае успех в бъдещите му професионални начинания“, се казва в съобщението на Гранада.

Люка Зидан, който е юноша на Реал Мадрид, се присъедини към Гранада през лятото на 2024 г. Преди това той е носил екипите на Ейбар и Райо Валекано. За двата си сезона в клуба той записа общо 45 мача.

През изминалата кампания Зидан взе участие в 26 срещи в Ла Лига 2, в които допусна 33 гола.

През септември 2025 г. вратарят смени спортното си гражданство и заигра за националния отбор на Алжир. Той беше титуляр за африканския тим на Световното първенство през 2026 г., като пази в три от общо 4 мача за тима. Алжир отпадна на 1/16-финалите след загуба с 0:2 от Швейцария.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8623
  • 10
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1157
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3954
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1694
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7401
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1607
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), отмениха гол на Переа

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), отмениха гол на Переа

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 42515
  • 78
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 20961
  • 117
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8916
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9883
  • 19
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28704
  • 280
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8623
  • 10