Гранада се раздели със сина на Зидан

Испанският клуб Гранада официално обяви прекратяването на договора на вратаря Люка Зидан, син на футболната легенда и нов селекционер на Франция Зинедин Зидан. Новината беше съобщена от пресслужбата на андалусийския тим.

„Клубът благодари на Люка Зидан за неговата всеотдайност през последните два сезона и му желае успех в бъдещите му професионални начинания“, се казва в съобщението на Гранада.

Люка Зидан, който е юноша на Реал Мадрид, се присъедини към Гранада през лятото на 2024 г. Преди това той е носил екипите на Ейбар и Райо Валекано. За двата си сезона в клуба той записа общо 45 мача.

През изминалата кампания Зидан взе участие в 26 срещи в Ла Лига 2, в които допусна 33 гола.

През септември 2025 г. вратарят смени спортното си гражданство и заигра за националния отбор на Алжир. Той беше титуляр за африканския тим на Световното първенство през 2026 г., като пази в три от общо 4 мача за тима. Алжир отпадна на 1/16-финалите след загуба с 0:2 от Швейцария.

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