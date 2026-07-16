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Англичаните подминаха репортерите след поражението в Атланта

  • 16 юли 2026 | 10:36
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Понечето футболисти от английския национален тим преминаха като призраци през зоната за интервюта на стадиона след загулата от Аржентина.

Световната мечта на Англия приключи в сряда, когато „Трите лъва“ си тръгнаха от Атланта Стейдиъм след сърцераздирателна загуба с 1:2 от Аржентина в полуфинален сблъсък.

Сега Англия ще насочи вниманието си към мача за третото място срещу Франция, който ще се изиграе в събота.

Във финала в неделя Аржентина ще се изправи срещу Испания, а Лионел Меси ще има шанса да спечели втора поредна световна титла.

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