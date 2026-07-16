Ромеро се подигра на Гари Невил: Дано като се пенсионирам, да не съм толкова глупав като него

Бившият десен бек на Англия и Манчестър Юнайтед Гари Невил получи остър отговор от аржентинските централни бранители Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес, след като ги нарече „най-добрата лоша двойка стопери в света“.

Argentina’s Cristian Romero says he hopes he is not as “stupid” as Gary Neville when he retires, after the former England and Manchester United defender criticised him ahead of Wednesday’s World Cup semi-final.



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Дни преди полуфинала между двата отбора на Световното първенство, бившият английски национал Гари Невил коментира централните защитници на действащия световен шампион в подкаста „The Overlap“. „Изглежда, че подаряват по един гол във всеки мач, когато играят заедно. Но когато ги гледаш, те бележат голове, изчистват с глава, буквално са навсякъде – невероятно е.

Наричам ги най-добрата лоша двойка централни защитници в света. Защото понякога могат да бъдат абсолютно невероятни, а в следващия момент преминават от възвишеното към нелепото“, заяви Невил за Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес.

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Снощи, след като Аржентина обърна Англия с късни голове за 2:1, Ромеро и Лисандро Мартинес, и двамата титуляри, като първият игра цял мач, отговориха рязко на англичанина. „Просто се надявам, когато се пенсионирам, да не съм толкова глупав като него. Надявам се да не критикувам никой играч, никого. В крайна сметка, даваме всичко от себе си за националния отбор. Понякога нещата вървят в наша полза, друг път зле, но сме щастливи да сме отново на финал на Световно първенство. Мисля, че пишем история, за нас това е нещо огромно. Чувстваме значението на тази фланелка като никой друг“, каза Ромеро.

„Лисандро и аз бяхме под пара преди мача заради това, което каза Гари Невил. В Англия обичат да говорят предварително. Изпращаме му голяма прегръдка", каза още бранителят на Тотнъм.

Лисандро Мартинес допълни: „Свикнали сме хората да говорят за нас през цялото време. Изглежда, че им харесва да го правят, но ние отговаряме на терена, винаги с уважение“.

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