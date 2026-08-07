Инфантино пристигна в Колумбия за честването на новия президент на страната

Президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава да развива политическите си контакти. Швейцарецът пристигна в Колумбия за встъпването в длъжност на новия президент на страната Абелардо де ла Есприела.
Въпреки скандалите, в които се забърка, Инфантино очевидно има огромна подкрепа в Колумбия. Местната футболна федерация го приветства с отворени обятия. “Удоволствие е да бъда тук днес. Футболът е удоволствие, футболът е щастие. Толкова много шампиони са родени в тази част на света, в тази част на Колумбия”, заяви президентът на ФИФА в колумбийския град Кали, където ще се състои церемонията.
Инфантино отказа да отговаря на журналистически въпроси. Той бе записан от критики, основно от Европа, след като бе разкрит планът му да продаде част от правата на турнирите на ФИФА на частни инвеститори. Въпреки призивите за негова оставка швейцарецът няма намерение да я подава. След срещата на световната футболна централа преди няколко дни той затегна редиците и сякаш е готов да отговаря на противниците си и е много трудно ще бъде свален от власт, тъй като има сериозна подкрепа от Африка и Южна Америка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago