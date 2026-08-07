Инфантино пристигна в Колумбия за честването на новия президент на страната

Президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава да развива политическите си контакти. Швейцарецът пристигна в Колумбия за встъпването в длъжност на новия президент на страната Абелардо де ла Есприела.

Gianni Infantino est arrivé en Colombie, où il doit assister à l'investiture du nouveau président colombien #BFM2 pic.twitter.com/S0EIgoBXVp — BFM (@BFMTV) August 7, 2026

Въпреки скандалите, в които се забърка, Инфантино очевидно има огромна подкрепа в Колумбия. Местната футболна федерация го приветства с отворени обятия. “Удоволствие е да бъда тук днес. Футболът е удоволствие, футболът е щастие. Толкова много шампиони са родени в тази част на света, в тази част на Колумбия”, заяви президентът на ФИФА в колумбийския град Кали, където ще се състои церемонията.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼.



🔗 https://t.co/jGrTUpSmbC pic.twitter.com/QPAYgYTjhr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 7, 2026

Инфантино отказа да отговаря на журналистически въпроси. Той бе записан от критики, основно от Европа, след като бе разкрит планът му да продаде част от правата на турнирите на ФИФА на частни инвеститори. Въпреки призивите за негова оставка швейцарецът няма намерение да я подава. След срещата на световната футболна централа преди няколко дни той затегна редиците и сякаш е готов да отговаря на противниците си и е много трудно ще бъде свален от власт, тъй като има сериозна подкрепа от Африка и Южна Америка.

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Снимки: Imago