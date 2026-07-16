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Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир

  • 16 юли 2026 | 02:33
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Националният отбор на Англия официално отключи нов исторически рекорд, записвайки най-резултатното си представяне на голям международен турнир (Световно или Европейско първенство) в своята история. По време на тазгодишния Мондиал 2026 „трите лъва“ забиха 14 гола в противниковите врати. Лъвският пай от това постижение си разделят Хари Кейн и Джуд Белингам, които се разписаха по 6 пъти, а останалите две попадения са дело на Маркъс Рашфорд и Антъни Гордън.

Именно Антъни Гордън бе автор на рекордния 14-ти гол. Той се разписа във вратата на Аржентина на 1/2-финала на турнира. Това обаче не се оказа достатъчно за "трите лъва", които допуснаха обрат до 1:2 и не успяха да стигнат до битката за трофея.

С този голов устрем момчетата на Англия пратиха в историята досегашния си върхов рекорд от 13 гола, поставен на Световното първенство в Катар през 2022 година. Ако погледнем още по-назад, предишните две най-добри постижения на страната бяха от по 12 гола на Световното в Русия през 2018 година (където Хари Кейн стана голмайстор на турнира) и от 11 гола по време на легендарния и шампионски за тях Мондиал през 1966 година на домашна почва.

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Снимки: Gettyimages

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