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  3. Манчестър Сити уреди световен шампион от Марсилия за резерва на Донарума

Манчестър Сити уреди световен шампион от Марсилия за резерва на Донарума

  • 7 авг 2026 | 21:06
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Манчестър Сити уреди световен шампион от Марсилия за резерва на Донарума

Манчестър Сити уреди привличането на опитния аржентински вратар Херонимо Рули от Марсилия, съобщават медиите в Англия и Франция, както и в родината на стража.

34-годишният национал, който бе част от състава на “албиселесте” на изминалия Мондиал 2026 и стана световен шампион 4 години по-рано, ще премине при “гражданите” за сума от около 3.5 млн. евро. Той ще подпише за две години - до юни 2028 г., като ще има и опция за удължаване за още един сезон.

Ман Сити току-що продаде резервния си страж Джеймс Трафърд на Лийдс за близо 40 млн. паунда и очевидно се е спрял на опитния аржентинец, който да се конкурира на вратарския пост с Джанлуиджи Донарума.

През миналия сезон Рули бе твърд титуляр за Марсилия и изигра oбщо 37 мача за френския клуб във всички турнири, в които допусна 48 гола и запази 9 пъти суха мрежата си. За националния отбор на Аржентина той има 6 мача, като основно e резерва на Емилиано Мартинес.

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Снимки: Imago

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