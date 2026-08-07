Манчестър Сити уреди световен шампион от Марсилия за резерва на Донарума

Манчестър Сити уреди привличането на опитния аржентински вратар Херонимо Рули от Марсилия, съобщават медиите в Англия и Франция, както и в родината на стража.

34-годишният национал, който бе част от състава на “албиселесте” на изминалия Мондиал 2026 и стана световен шампион 4 години по-рано, ще премине при “гражданите” за сума от около 3.5 млн. евро. Той ще подпише за две години - до юни 2028 г., като ще има и опция за удължаване за още един сезон.

GERO RULLI, MUY CERCA DEL CITY 🇦🇷



👐 Según informó L'Equipe, el Marsella y el club inglés habrían llegado a un acuerdo para concretar la transferencia



💰 El medio confirmó los Cityzens pagarán "3.5 millones de euros para rescindir el último año del contrato" en el equipo… pic.twitter.com/LBIa1vo8L8 — Diario Olé (@DiarioOle) August 7, 2026

Ман Сити току-що продаде резервния си страж Джеймс Трафърд на Лийдс за близо 40 млн. паунда и очевидно се е спрял на опитния аржентинец, който да се конкурира на вратарския пост с Джанлуиджи Донарума.

През миналия сезон Рули бе твърд титуляр за Марсилия и изигра oбщо 37 мача за френския клуб във всички турнири, в които допусна 48 гола и запази 9 пъти суха мрежата си. За националния отбор на Аржентина той има 6 мача, като основно e резерва на Емилиано Мартинес.

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Снимки: Imago