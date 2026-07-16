Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси логично бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2:1 над Англия и класирането за финала на Мондиал 2026. Капитанът на “гаучосите” се отчете с две асистенции и в неделя ще търси втора поредна световна титла в последния двубой от турнира срещу Испания.

🚨🔥 Leo Messi: “We’ve been the best team in the world over the last four years, whether people like it or not, and no matter what anyone says”. pic.twitter.com/PE07S50a9y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

„Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно… това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен мач, от момента, в който зазвуча националният химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа – аржентинският народ отчаяно я искаше", започна Меси.

„Това Световно първенство беше напълно лудо – невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните четири години бяхме най-добрият отбор в света, харесва ли се това на хората или не, и независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром.

„Могат да казват каквото си искат. Ние се състезаваме, борим се, играем и добре – вижте как играхме днес, доминирахме над Англия, въпреки че губехме. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци“, продължи той.

„Подготвям се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма“, каза още капитанът на "гаучосите".

💭 Leo Messi also dedicates the win to Maradona: “I’m sure Diego is enjoying this so much from up above. It goes for him, this was always a very special day… I’m happy of being able to give him this joy and 𝐈 𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐡𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐭 𝐡𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐡𝐞… pic.twitter.com/7vOSjCnYSD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Марадона: “Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. За него това винаги е бил един много специален ден… Радвам се, че мога да му донеса тази радост и се надявам той да отпразнува победата както си иска там горе и да й се наслади. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно“.

"На феновете казвам същото, което казах и в Катар… наслаждавайте се на момента. Този отбор НИКОГА няма да ви разочарова“, завърши Меси.

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Снимки: Imago