Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Аржентина откри „пищова“ на Пикфорд за дузпи, реакцията на Меси е безценна

Аржентина откри „пищова“ на Пикфорд за дузпи, реакцията на Меси е безценна

  • 16 юли 2026 | 12:20
  • 1044
  • 0

Насред празненствата след мача в Атланта, където Аржентина постигна обрат до 2:1 срещу Англия и се класира за втори пореден финал на световно първенство, се разигра напълно неочаквана ситуация. Играчите на „албиселесте“ намериха бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд, заедно с неговия „пищов“ за евентуално изпълнение на дузпи.

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Стражът на "трите лъва", като част от детайлната си подготовка за евентуални дузпи, имаше залепена на бутилката си подробна бележка с инструкции как изпълняват звездите на Аржентина. В списъка бяха имената на Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Лионел Меси, а до всяко име стояха прецизни указания за движението на вратаря, като например бележки „престори се, че отиваш наляво – хвърли се надясно“, „остани в средата“, „хвърли се наляво“ и така нататък.

Инструкцията за дузпа, изпълнявана от капитана на Аржентина например, гласяла, че въпреки че е левичар, Пикфорд е трябвало да се хвърли надясно. Имало е указания дори за Херонимо Рули - резервния вратар на Аржентина.

На кадри, заснети от ESPN се вижда как Николас Гонсалес показва на Лео Меси въпросните указания, залепени на бутилката. Изражението на „десетката“ и неговата реакция са просто незабравими. Футболистите на Аржентина започнаха детайлно да изучават бутилката насред празненствата. Четците по устни бързо дешифрираха техния диалог, който моментално стана вирусен в социалните мрежи.

Според тях са се казали следните неща:

Нико Гонсалес: Виж какво намерих. Има бележки за Лаутаро, Хулиан...
Лионел Меси: Какво?! Но какво изобщо означават тези бележки?
Член на щаба: Сенеси, прочети ти... Ти говориш английски.
Маркос Сенеси: Пише в коя посока вратарят трябва да се хвърли...
Лионел Меси: Имаш предвид Пикфорд?
Маркос Сенеси: Да. За теб, Лео, пише: Престори се, че отиваш наляво, но се хвърли надясно. Лионел Меси: Вратарят наистина е изучавал детайлно как изпълнявам дузпи...

Въпреки че до дузпи в крайна сметка не се стигна, тъй като Аржентина реши мача в 90 минути след обрат, тази сцена от терена в Атланта се превърна в абсолютен хит. Масло в огъня наля и кондиционният треньор на Аржентина, професор Луис Мартин, който сподели в своя Instagram профил снимка на прословутата бутилка с кратко и ясно послание към англичаните: „Жалко, нашите планове бяха други, а?“.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Аржентина ще играе големия финал срещу Испания в неделя от 22:00 часа българско време, а дали испанският вратар Унай Симон ще подготви подобна бутилка за Меси и съотборниците му, предстои да видим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 9750
  • 21
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 16607
  • 36
Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

  • 16 юли 2026 | 07:55
  • 2365
  • 1
Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

  • 16 юли 2026 | 07:25
  • 1827
  • 0
ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

  • 16 юли 2026 | 05:52
  • 1468
  • 2
Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

  • 16 юли 2026 | 05:28
  • 1799
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 12536
  • 75
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 105140
  • 681
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 16607
  • 36
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 29958
  • 19
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 3888
  • 3
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 27514
  • 35