Аржентина откри „пищова“ на Пикфорд за дузпи, реакцията на Меси е безценна

Насред празненствата след мача в Атланта, където Аржентина постигна обрат до 2:1 срещу Англия и се класира за втори пореден финал на световно първенство, се разигра напълно неочаквана ситуация. Играчите на „албиселесте“ намериха бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд, заедно с неговия „пищов“ за евентуално изпълнение на дузпи.

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Стражът на "трите лъва", като част от детайлната си подготовка за евентуални дузпи, имаше залепена на бутилката си подробна бележка с инструкции как изпълняват звездите на Аржентина. В списъка бяха имената на Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Лионел Меси, а до всяко име стояха прецизни указания за движението на вратаря, като например бележки „престори се, че отиваш наляво – хвърли се надясно“, „остани в средата“, „хвърли се наляво“ и така нататък.

🤭 Lionel Messi, Nico González & Enzo Fernández spot Pickford’s water bottle… packed with notes on exactly where every Argentine was planning to shoot their penalties.



😆 The reaction is priceless. Absolute chaos and laughter.



🫶 This moment is football gold! pic.twitter.com/kFFzmnG2wt — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

Инструкцията за дузпа, изпълнявана от капитана на Аржентина например, гласяла, че въпреки че е левичар, Пикфорд е трябвало да се хвърли надясно. Имало е указания дори за Херонимо Рули - резервния вратар на Аржентина.

На кадри, заснети от ESPN се вижда как Николас Гонсалес показва на Лео Меси въпросните указания, залепени на бутилката. Изражението на „десетката“ и неговата реакция са просто незабравими. Футболистите на Аржентина започнаха детайлно да изучават бутилката насред празненствата. Четците по устни бързо дешифрираха техния диалог, който моментално стана вирусен в социалните мрежи.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lip readers have deciphered the CONVERSATION between Leo Messi, Nico González, Senesi and a member of Argentina’s staff after they found Jordan Pickford’s water bottle with a penalty taker list ahead of a potential penalty shootout in the World Cup semi-final against… pic.twitter.com/l6qKUMWjhF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

Според тях са се казали следните неща:

Нико Гонсалес: Виж какво намерих. Има бележки за Лаутаро, Хулиан...

Лионел Меси: Какво?! Но какво изобщо означават тези бележки?

Член на щаба: Сенеси, прочети ти... Ти говориш английски.

Маркос Сенеси: Пише в коя посока вратарят трябва да се хвърли...

Лионел Меси: Имаш предвид Пикфорд?

Маркос Сенеси: Да. За теб, Лео, пише: Престори се, че отиваш наляво, но се хвърли надясно. Лионел Меси: Вратарят наистина е изучавал детайлно как изпълнявам дузпи...

Въпреки че до дузпи в крайна сметка не се стигна, тъй като Аржентина реши мача в 90 минути след обрат, тази сцена от терена в Атланта се превърна в абсолютен хит. Масло в огъня наля и кондиционният треньор на Аржентина, професор Луис Мартин, който сподели в своя Instagram профил снимка на прословутата бутилка с кратко и ясно послание към англичаните: „Жалко, нашите планове бяха други, а?“.

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Аржентина ще играе големия финал срещу Испания в неделя от 22:00 часа българско време, а дали испанският вратар Унай Симон ще подготви подобна бутилка за Меси и съотборниците му, предстои да видим.

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Снимки: Imago