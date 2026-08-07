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  3. За трети път това лято Ковънтри счупи рекорда си за входящ трансфер

За трети път това лято Ковънтри счупи рекорда си за входящ трансфер

  • 7 авг 2026 | 22:24
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Ковънтри, който се завръща в Премиър лийг след 25-годишно отсъствие, счупи трансферния си рекорд за трети път това лято. Първо клубът плати 23 млн евро на Айнтрахт (Франкфурт) за Орел Аменда, след това похарчи 25,7 млн за Карл Ръшуърт, а сега плати 30,3 млн на Нордселанд за Калеб Иренкий. 20-годишният ганайски национал идва, след като бе избран за „Най-добър млад играч“ на датската Суперлига.

„Развълнуван съм да бъда в Ковънтри. Чувал съм много за клуба и се радвам, че съм тук“, сподели Иренкий.

По време на престоя си в Дания състезателят вкара 4 гола и направи 8 асистенции в общо 56 мача във всички турнири. Халфът, който участва на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико с родината си Гана, изрази ентусиазъм от възможността да работи под ръководството на Франк Лампард.

„Когато говорих с мениджъра за плановете и стила на игра, това много ми хареса. Нямам търпение да се уча от него“, добави Иренкий.

С привличането на Иренкий, който отбеляза победния гол в дебюта си срещу Панама на Мондиала в Северна Америка това лято, общите разходи на Ковънтри вече достигат 99 млн евро.

„Искам да давам най-доброто от себе си за отбора всеки ден. Все още съм млад, така че искам да се уча от старши треньора, от останалите играчи и да работя много здраво за отбора“, каза още Иренкий.

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