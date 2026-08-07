За трети път това лято Ковънтри счупи рекорда си за входящ трансфер

Ковънтри, който се завръща в Премиър лийг след 25-годишно отсъствие, счупи трансферния си рекорд за трети път това лято. Първо клубът плати 23 млн евро на Айнтрахт (Франкфурт) за Орел Аменда, след това похарчи 25,7 млн за Карл Ръшуърт, а сега плати 30,3 млн на Нордселанд за Калеб Иренкий. 20-годишният ганайски национал идва, след като бе избран за „Най-добър млад играч“ на датската Суперлига.

🚨🇬🇭 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Coventry City sign Caleb Yirenkyi (20) from FC Nordsjælland! €27m fee + €3m bonuses! 🔵✅



This is a RECORD sale for FC Nordsjælland. 💰🥇 pic.twitter.com/pP7me5TsTi — Futbol🇺🇬🌎 (@Futbol_Gosip7) August 7, 2026

„Развълнуван съм да бъда в Ковънтри. Чувал съм много за клуба и се радвам, че съм тук“, сподели Иренкий.

По време на престоя си в Дания състезателят вкара 4 гола и направи 8 асистенции в общо 56 мача във всички турнири. Халфът, който участва на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико с родината си Гана, изрази ентусиазъм от възможността да работи под ръководството на Франк Лампард.

🎥 Behind the scenes of Caleb Yirenkyi’s first day as a Coventry City player. Brandon Thomas-Asante was so involved 🫶🏼🇬🇭



Via/CoventryCity (IG) pic.twitter.com/ENesQKUWDV — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) August 7, 2026

„Когато говорих с мениджъра за плановете и стила на игра, това много ми хареса. Нямам търпение да се уча от него“, добави Иренкий.

С привличането на Иренкий, който отбеляза победния гол в дебюта си срещу Панама на Мондиала в Северна Америка това лято, общите разходи на Ковънтри вече достигат 99 млн евро.

„Искам да давам най-доброто от себе си за отбора всеки ден. Все още съм млад, така че искам да се уча от старши треньора, от останалите играчи и да работя много здраво за отбора“, каза още Иренкий.

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