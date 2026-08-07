Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър постигна нова победа от старта на кампанията, след като се наложи с 1:0 над Марек в домакински двубой от третия кръг на Втора лига. Това беше трети пореден успех за великотърновци, които започват ударно новия сезон. Единственото попадение бе дело на Кристиян Величков, който се разписа в средата на второто полувреме (72’). В края на двубоя пък Христо Каймакански и Веселин Любомиров бяха директно изгонени с червени картон от главния съдия (94’).

Така “болярите” заемат първото място в 9 точки, като са отбелязали общо 8 гола в първите си три срещи. За Марек това е втора поредна загуба, като трябва да се отбележи, че до момента дупничани само са гостували заради ремотни дейности на "Бончук".

Първата интересна ситуация дойде в 11-ата минута. Тогава Симеон Мечев отправи удар от границата на наказателното поле, но Никола Виденов успя да се намеси. Малко по-късно Димитър Горанов стреля с глава, но право в ръцете на вратаря на Етър.

В следващите минути домакините оказаха натиск и създадоха няколко положения. Ушагелов опита шут от удобна позиция, но в аут в 16-ата минута. В 29-ата Константин Костадинов трябваше да се намесва след удар от дистанция.

В 38-ата минута Етър организира нова опасна атака по десния фланг и кълбото бе центрирано за Георги Иванов, който овладя и шутира в близкия ъгъл, но Костадинов бе добре пласиран и отрази. До края на полувремето повече интересни ситуации нямаше и така двата тима се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

Второто полувреме започна с мощен удар от дистанция на Симеон Мечев. Виденов обаче изби встрани.

В 72-ата минута Етър успя да открие резултата. Влезлият като резерва Атанас Атанасов отправи много остро центриране отдясно. Топката стигна до Ивайло Марков на далечната греда, който върна към центъра на наказателното поле. Там Кристиян Величков успя да засече и прати кълбото в мрежата на Марек - 1:0.

До края на двубоя повече интересни голови положения нямаше и Марек не успя да изравни. В заключителните секунди пък дупничани останаха с 9 души на терена, след като Христо Каймакански и Веселин Любомиров бяха директно изгонени едновременно. Те изразиха бурно претенциите си за дузпа, като тръгнаха заплашително към съдията и го избутаха.

ЕТЪР 1:0 МАРЕК



1:0 Кристиян Величков (72)

Стартови състави:

Етър: 23. Никола Виденов, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров, 15. Никола Борисов, 8. Виктор Василев, 6. Георги Иванов, 21. Ивайло Марков, 7. Росен Иванов, 11. Стефан Трайков, 27. Цветомир Цанев, 9. Тома Ушагелов;

Марек: 21. Константин Костадинов, 23. Емил Виячки, 38. Александър Дюлгеров, 44. Христо Каймакански, 55. Румен Сандев, 13. Веселин Любомиров, 16. Симеон Мечев, 27. Никола Тодоров, 10. Николай Ганчев, 19. Димитър Горанов, 90. Петър Кирев.

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