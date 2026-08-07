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  3. Веласкес: По време на сезона ще загубим мачове, не сме супергерои

Веласкес: По време на сезона ще загубим мачове, не сме супергерои

  • 7 авг 2026 | 23:44
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата на своя тим над Локомотив (Пловдив). “Сините” се наложиха с 2:0 и продължиха с перфектната си серия в efbet Лига.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

“Изправихме се срещу определено труден противник. Много хубави неща показахме през първото полувреме. С дълго притежание на топката, много добро владеене на играта. Те излязоха в началото на мача с идеята да ни пресират с висок блок. Много добре разбрахме как да отговорим на тяхната преса и в същото време да успеем да ги натикаме в тяхната половина. Както ми се искаше и на мен, голяма част от първото полувреме се изигра в тяхната половина. Може би дълбочината в атаката в последната четвърт на терена е това, което липсваше, но добро притежание през първото полувреме. Единственото, което ни липсваше, са тези включвания в дълбочина. Може би по-равностойно второ полувреме. Очаквано те се отвориха, излязоха напред, опитаха да са по-опасни, но показахме достатъчно зрялост и че сме разбрали какво се изисква от нас. В крайна сметка в мачове като този докато не вкараш втория гол, не можеш да си спокоен. Още един мач, в който момчетата свършиха много добра работа и гледаме позитивно. Невероятно удоволствие е да съм треньор на този отбор. Важна победа срещу отбор, срещу който определено ни коства много, за да я постигнем.

30 Левски 2:0 Локомотив (Пловдив)

Мога да ви гарантирам, че по време на сезона ще загубим мачове. Ще се опитаме да минимализираме броя, но не сме супергерои. Ние сме отбор, в който има играчи с невероятно себераздаване, отбор, който има привилегията и удоволствието да притежава тази прекрасна публика. Това, което е фундаментално в отбора, е винаги да останем скромни. Не трябва да мислим, че сме нещо повече. Ние сме отбор, който всичко, което постига, е на базата на много труд, работа и отдаденост. Оттук насетне по един и същ начин към всички противници. Много висока оценка поставям на всичко, което постига отборът. Голямо значение отдавам и на публиката. Трябва д покажем зрялост и постоянство, защото това ще ни е нужно на моменти в първенството.

Ключът във футбола е да играеш добре, да разбереш какво се изисква от теб в мача. Да влезеш добре в мача с амбиция, с адекватна нагласа, но ключът е скромност преди всичко. Тежък мач ни очаква, напомням, че те са отбор, който са играли в основната фаза миналата година. Много труден мач ни очаква, трябва да изиграем мача отговорно и зряло”, заяви Веласкес.

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