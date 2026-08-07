Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Ал-Ахли следи Пап Гей

Ал-Ахли следи Пап Гей

  • 7 авг 2026 | 21:53
  • 1033
  • 0
Ал-Ахли следи Пап Гей

Успоредно с опитите да задържи Франк Кесие саудитският гранд Ал-Ахли работи и по други варианти за подсилване на халфовата си линия. Една от целите е бившият играч на Марсилия и Льо АвърПап Гей.

Сенегалският национал, който бе избран за най-добър играч на финала за Купата на африканските нации и за най-добър африкански футболист в Ла Лига през изминалия сезон 2025/2026 с екипа на Виляреал, е предизвикал сериозен интерес у ръководството на клуба от СПЛ на Саудитска Арабия. Ал-Ахли наскоро триумфира и в Шампионската лига на Азия.

За осъществяването на трансфера обаче ще е необходимо да бъде постигнато споразумение с "жълтата подводница", тъй като договорът на Гей с испанския клуб е до 2028 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1437
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5523
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8088
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2766
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1516
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4453
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 17787
  • 74
11-те на Дунав и Арда

11-те на Дунав и Арда

  • 8 авг 2026 | 20:05
  • 4586
  • 2
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43005
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 19998
  • 51
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19283
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12558
  • 28