Ал-Ахли следи Пап Гей

Успоредно с опитите да задържи Франк Кесие саудитският гранд Ал-Ахли работи и по други варианти за подсилване на халфовата си линия. Една от целите е бившият играч на Марсилия и Льо Авър – Пап Гей.

Сенегалският национал, който бе избран за най-добър играч на финала за Купата на африканските нации и за най-добър африкански футболист в Ла Лига през изминалия сезон 2025/2026 с екипа на Виляреал, е предизвикал сериозен интерес у ръководството на клуба от СПЛ на Саудитска Арабия. Ал-Ахли наскоро триумфира и в Шампионската лига на Азия.

За осъществяването на трансфера обаче ще е необходимо да бъде постигнато споразумение с "жълтата подводница", тъй като договорът на Гей с испанския клуб е до 2028 г.

🚨 PAPE GUEYE 🇸🇳 POURRAIT REJOINDRE AL-AHLI 🇸🇦 !



Le milieu de terrain de Villarreal, élu meilleur joueur africain de LaLiga, pourrait s’envoler pour l’Arabie Saoudite. ✈️



🗞️ @Tanziloic pic.twitter.com/N3V5uwRdwb — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google