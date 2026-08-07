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Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
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Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо
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Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Oтборите на Левски и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 1:0 в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Давид Кусо (5).

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес стартира от първата минута с последното ново попълнение - Хевертон, който застава на десния фланг на защитата. Сред титулярите попада и Хуан Переа, който води атаката.

Наставникът на пловдивчани Душан Косич залага на талантливият атакуващ футболист Аксел Велев, който си партнира в атака с Каталин Иту и Севи Идриз.

Домакините започнаха много силно мача и логично първото попадение падна след само 5 минути игра. Атакуващият халф Мазир Сула изведе майсторски Давид Кусо, който с лекота прати кълбото в мрежата, за да забие своя първи гол със синия екип.

В 10-ата минута Мазир Сула получи в половината на "черно-белите", обърна се елегантно, след което напредна и стреля от границата на наказателното поле по тревата, но Боян Милосавлевич улови. Три минути по-късно новото попълнение на "сините" Хевертон също бе близо до своя първия гол за Левски. Той бе намерен в наказателното поле, след което крайният бранител шутира с десния крак, но опитният страж изби в корнер.

В 17-ата минута атаките на домакините продължиха, като с изстрел се отчете и Армстронг Око-Флекс. Крилото пробва своя късмет с изпълнение с десния крак в близкия ъгъл, но кълбото премина на сантиметри от целта.

4 Левски : Локомотив (Пловдив)

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:0

1:0 Давид Кусо (5)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 2. Хевертон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 13. Лукас Риян, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 12. Ефе Али, 6. Миха Търдин, 22. Ивайло Иванов, 7. Севи Идриз, 9. Аксел Велев, 94. Каталин Иту

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Геро Писков

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Снимки: Владимир Иванов

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