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  3. След 28 часа път националите по волейбол пристигнаха в Росарио

След 28 часа път националите по волейбол пристигнаха в Росарио

  • 5 юни 2026 | 13:39
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След 28 часа път националите по волейбол пристигнаха в Росарио

Националният отбор за мъже изкара много тежко и дълго пътуване, но благополучно пристигна в аржентинския град Росарио, съобщиха от БФВолейбол.

"В аржентинския град "трикольорите" ще изиграят единствения си приятелски мач срещу Аржентина, а се очаква всички 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вицешампиони. Двубоят е през нощта на събота срещу неделя от 3 часа българско време", пише в официалния сайт на централата.

Два часа след кацането в Аржентина селекционерът Джанлоренцо Бленджини изведе националите за тренировка във фитнес залата.

Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите 2026. Първият мач е на 10 юни срещу Белгия от 19:00 часа. Ден по-късно е срещата с Иран от 22:30 часа. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21:30 часа, а на другия ден "трикольорите" се изправят срещу Сърбия от 20:30 часа.

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