Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

Женският национален отбор на Доминиканската република допусна втора поредна загуба от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Маркос Квиек тим допусна обрат и отстъпи на домакините от Бразилия с 1:3 (25:23, 18:25, 11:25, 15:25) във втория си мач от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, игран през изминалата нощ пред близо 9000 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в столицата Бразилия.

От друга страна това беше втора поредна победа за "Селесао" след успеха над Нидерландия също с 3:1 гейма.

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В следващата си среща на турнира Доминиканската република ще играе срещу България, която стартира със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Двубоят е тази вечер от 22,30 часа българско време. Следващият мач за Бразилия е също срещу българските "лъвици", но утре (6 юни) от 17,00 часа.

Най-полезна за Бразилия стана Тайнара Сантош с 20 точки (1 блок и 1 ас) за победата. Жулия Бергман (2 блока) и Жулия Кудиес (5 блока! и 1 ас) добавиха още 16 и 14 точки за успеха.

За доминиканките единствената с двуцифров актив беше Кейтиел Алонсо с 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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