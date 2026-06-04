България ще играе пред 5000 зрители срещу Аржентина в Росарио

Мъжкият национален отбор на България ще изиграе последната си контрола преди старта на Волейболната лига на нациите пред 5000 зрители в Аржентина. Организаторите на приятелския двубой между Аржентина и България, който ще се проведе на 6 юни в Росарио, официално обявиха, че всички билети за срещата са продадени. Така селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще бъде посрещната от близо 5000 зрители в закритата зала на Нюелс Олд Бойс.

Двубоят е с начален час 03:00 часа българско време (7 юни) и ще бъде излъчен на живо по Fox Sports.

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Контролата е част от подготовката и на двата отбора за началото на Волейболната лига на нациите. За българския тим това ще бъде последна проверка преди първия турнир от надпреварата в град Бразилия, където националите отново ще се изправят срещу Аржентина, но този път в официален мач от ВНЛ. Аржентинците също използват срещата като финален тест преди старта на международния сезон. Отборът вече изигра серия контроли срещу Венецуела, а сблъсъкът с България е последният мач преди заминаването за Бразилия.

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