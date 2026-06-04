Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа и гръмотевична буря

Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа и гръмотевична буря

  • 4 юни 2026 | 20:26
  • 561
  • 0

С участието на две български двойки официално стартира третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour. Квалификационните двубои поставиха началото на международната надпревара на кортовете на Venid Beach, където през следващите дни ще се съберат едни от най-добрите състезатели по плажен волейбол от цял свят.

Първи на пясъка излязоха Свилена Стоянова и Елица Христова. Българският тандем се изправи срещу унгарките Киара Маджорос и Кармен Маджорос, но не успя да намери верния ритъм в двубоя и отстъпи с 0:2 гейма (9:21, 12:21), с което приключи участието си в квалификациите.

По-успешно премина денят за представителите ни при мъжете Александър Цанев и Борис Георгиев. Българската двойка демонстрира стабилна игра и преодоля първия квалификационен кръг след победа с 2:0 (21:18, 22:20) над израелския тандем Хершко и Лансиано.

Във втория квалификационен кръг Цанев и Георгиев се изправиха срещу представителите на Финландия в битка за място в основната схема. Българите поведоха с 1:0 гейма и бяха на път да направят решителна крачка към класиране, когато срещата бе прекратена заради гръмотевична буря. Два часа по-късно двубоят се доигра, а българските представители допуснаха обрат и след 1:2 (21:18; 17:21; 10:15) напускат надпреварата.

Още в 8:00 часа утре на кортовете на Venid Beach започват срещите от основната схема на турнира, където България ще има сериозно присъствие както при мъжете, така и при жените.

При мъжете страната ни вече има четири гарантирани двойки в основната схема, а при успех на Цанев и Георгиев техният брой ще нарасне на пет. При дамите България ще бъде представена от четири тандема.

Сред най-очакваните участници са Димитър Калчев и Димитър Механджийски – българската двойка с най-висок актив в световната ранглиста, както и Георги Братоев и Валентин Братоев, които получиха "уайлд кард" за участие в основната схема.

След динамичния старт на квалификациите вниманието вече е насочено към основната фаза на турнира, която обещава още повече емоции, оспорвани двубои и силно българско присъствие на пясъка край яхтено пристанище „Марина Диневи“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 12282
  • 2
Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

  • 4 юни 2026 | 14:28
  • 694
  • 0
Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

  • 4 юни 2026 | 14:16
  • 858
  • 0
Шампион по волейбол на два континента

Шампион по волейбол на два континента

  • 4 юни 2026 | 14:11
  • 1162
  • 0
Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

  • 4 юни 2026 | 14:00
  • 1716
  • 2
Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева

Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева

  • 4 юни 2026 | 13:53
  • 1215
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 9423
  • 37
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 2066
  • 2
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 12282
  • 2
Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

Франция 0:0 Кот Д'Ивоар, мачът започна

  • 4 юни 2026 | 21:13
  • 1633
  • 3
Начало на мача: Испания 0:0 Ирак

Начало на мача: Испания 0:0 Ирак

  • 4 юни 2026 | 22:03
  • 1703
  • 9
Директор се оттегли от Левски, обяви причината

Директор се оттегли от Левски, обяви причината

  • 4 юни 2026 | 18:02
  • 19045
  • 111