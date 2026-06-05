Започна поставянето на седалки в сектор В на "Армията"

Мечтата на всички фенове на ЦСКА изглежда все по-близо, тъй като стадион "Българска армия" придобива все по-завършен вид. От "червения" клуб съобщиха, че днес е започнало поставянето на седалките в сектор В.

Работят по оформянето на пространството около Армията

"Седалка по седалка. Ред по ред. Днес започна поставянето на седалките в сектор В на стадион „Българска армия“ - още един знаков момент по пътя към завръщането у дома. С всеки изминал ден мечтата придобива все по-ясни очертания, а бъдещият дом на армейците оживява пред очите ни", написаха от Борисовата градина.

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