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Започна поставянето на седалки в сектор В на "Армията"

  • 5 юни 2026 | 21:31
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Мечтата на всички фенове на ЦСКА изглежда все по-близо, тъй като стадион "Българска армия" придобива все по-завършен вид. От "червения" клуб съобщиха, че днес е започнало поставянето на седалките в сектор В.

Работят по оформянето на пространството около Армията
Работят по оформянето на пространството около Армията

"Седалка по седалка. Ред по ред. Днес започна поставянето на седалките в сектор В на стадион „Българска армия“ - още един знаков момент по пътя към завръщането у дома. С всеки изминал ден мечтата придобива все по-ясни очертания, а бъдещият дом на армейците оживява пред очите ни", написаха от Борисовата градина.

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