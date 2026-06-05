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  3. Халкбанк официално представи Денислав Бърдаров

Халкбанк официално представи Денислав Бърдаров

  • 5 юни 2026 | 17:08
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Националът Денислав Бърдаров, който изигра страхотен сезон за турския Истанбул Бююкшехир Беледийе, официално беше представен като ново попълнение на гранда Халкбанк (Анкара).

Национал ще играе в турски гранд
Национал ще играе в турски гранд

"Като част от планирането на отбора ни за новия сезон, постигнахме споразумение с българския нападател Денислав Бърдаров. Пожелаваме на българският национал, роден през 2003 година, успешен сезон в синьо-бялата ни фланелка", написаха от клуба.

Така през следващия сезон тимът, който е воден от Радостин Стойчев, ще разчита на 22-годишният посрещач. Пре изминалия сезон част от Халкбанк, който спечели бронзовите медали в турската Ефелер лига, бяха бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов.

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