Халкбанк официално представи Денислав Бърдаров

Националът Денислав Бърдаров, който изигра страхотен сезон за турския Истанбул Бююкшехир Беледийе, официално беше представен като ново попълнение на гранда Халкбанк (Анкара).

Национал ще играе в турски гранд

"Като част от планирането на отбора ни за новия сезон, постигнахме споразумение с българския нападател Денислав Бърдаров. Пожелаваме на българският национал, роден през 2003 година, успешен сезон в синьо-бялата ни фланелка", написаха от клуба.

Така през следващия сезон тимът, който е воден от Радостин Стойчев, ще разчита на 22-годишният посрещач. Пре изминалия сезон част от Халкбанк, който спечели бронзовите медали в турската Ефелер лига, бяха бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов.

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