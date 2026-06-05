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  3. Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

  • 5 юни 2026 | 22:05
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Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров сподели мнението си след равенството 2:2 с Молдова в Кишинев. "Лъвовете" повеждаха на два пъти, но допуснаха изравняване и в крайна сметка останаха без успех в юнските контроли.

"Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим. Смятам, че заслужавахме да победим. Не заслужавахме да загубим и срещу Черна гора, но понякога има такива неща. Такъв е футболът.

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би
Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Ние сами си създадохме положенията пред вратата. Имахме задача да неутрализираме тези ситуации. На някои играчи не беше ден и на това го отдавам. Момчетата се хвърлиха. Всеки се постара да даде максимума от моментните си възможности.

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Играчите винаги ще имат моето доверие. Доста хора ни липсваха и това ни даде възможност да видим други и да си направим равносметка занапред на кого можем да разчитаме и в какви моменти. Можехме още повече възможности да създадем пред противниковата врата и трябваше да ги създадем. Търсим всякакви варианти, за да може да отбелязваме голове.

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Лошото от тези контроли бяха резултатите. Ценното беше, че играчите се отнесоха много отговорно и по време на двата мача, и по време на целия лагер", каза Димитров.

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Снимки: Startphoto

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