Божинов: Ще ни липсваш Ел Гранде! Завинаги в моето сърце и душа

Бившият български национал Валери Божинов излезе със специален пост, с който се преклони пред паметта на Борислав Михайлов. Легендарният вратар почина по-рано днес на 63-годишна възраст.

Ето какво пише Божинов в Инстаграм:

Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем. Той беше повече от вратар, беше характер, дух, лице на българския футбол. Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие. Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни. Моите съболезнования към семейството и близките. Ще ни липсваш Ел Гранде Президенте. Завинаги в моето сърце и душа. Обичам те!