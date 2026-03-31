Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

Красимир Балъков също използва социалните мрежи, за да се сбогува със своя добър приятел и бивш съотборник Борислав Михайлов, който по-рано днес напусна този свят. Легендарният капитан на националния отбор на България се намираше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и за съжаление не успя да се възстанови.

"Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител.

За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.

Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим", написа Бала.