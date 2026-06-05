Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Гръм от ясно небе или може би не съвсем. Вицешампионът на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) отваря нова страница в своята история. Бившият сръбски национал Марко Подрасчанин слага край на кариерата си на играч и се очаква да поеме поста изпълнителен и спортен директор на клуба, съобщава главният редактор на най-големия волейболен сайт в Италия и света Volleyball.it Лука Муциоли.

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Подрасчанин ще наследи Бепе Кормио, който напуска, не по свое желание, след 10 години начело на един от най-успешните клубове в историята на италианския волейбол. Това решение бележи епохална промяна за един от най-титулуваните клубове в италианския волейбол. От една страна, приключва състезателният път на един от най-емблематичните центрове през последните две десетилетия. От друга, се създава нова ръководна фигура, която ще води клуба през следващите сезони.

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Новината неизбежно има и друго последствие. Един от най-уважаваните и компетентни мениджъри в италианския волейбол Бепе Кормио внезапно се оказва свободен в началото на юни. Той се сбогува с клуба, който под негово ръководство спечели титлата и стана вицешампион на Италия, след като се присъедини през 2016 година. С Кормио от 2016-а до днес Лубе спечели 4 титли на Италия (2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-22), 4 Купи на Италия (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2024-25), Шампионската лига през 2018-19 и Световното клубно първенство през 2019-а година.

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През последните седмици, както всяка година предвид репутацията на мениджъра, името му беше свързвано с различни клубове от Суперлигата. Говореше се и за възможни сценарии, които биха го отвели далеч от Чивитанова, но това бяха само слухове. Въпреки това и заради тоова, че повечето ръководни постове в големите клубове от шампионата вече заети, бъдещето на бившия генерален директор на Лубе остава неясно.

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За Марко Подрасчанин, от друга страна, се отваря напълно ново предизвикателство. Сръбският център, който се завърна в Чивитанова през последните години, отново се превърна в технически и морален лидер на отбора. Той беше не само играч от най-високо ниво, но и истински знаменосец на клуба, въплъщаващ неговите ценности и идентичност.

Изборът на Лубе изглежда е насочен към приемственост, поверявайки стратегическа роля на фигура, която познава отлично обстановката, клуба и динамиката в съблекалнята, но на която липсва управленски опит. Сега остава да се види каква ще бъде новата организационна структура на клуба и какви ще бъдат първите ходове на Подрасчанин в новата му ръководна роля.

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