Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

  • 5 юни 2026 | 17:24
  • 400
  • 0
Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Гръм от ясно небе или може би не съвсем. Вицешампионът на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) отваря нова страница в своята история. Бившият сръбски национал Марко Подрасчанин слага край на кариерата си на играч и се очаква да поеме поста изпълнителен и спортен директор на клуба, съобщава главният редактор на най-големия волейболен сайт в Италия и света Volleyball.it Лука Муциоли.

Лубе представи заместника на Мони Николов
Лубе представи заместника на Мони Николов

Подрасчанин ще наследи Бепе Кормио, който напуска, не по свое желание, след 10 години начело на един от най-успешните клубове в историята на италианския волейбол. Това решение бележи епохална промяна за един от най-титулуваните клубове в италианския волейбол. От една страна, приключва състезателният път на един от най-емблематичните центрове през последните две десетилетия. От друга, се създава нова ръководна фигура, която ще води клуба през следващите сезони.

Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам
Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

Новината неизбежно има и друго последствие. Един от най-уважаваните и компетентни мениджъри в италианския волейбол Бепе Кормио внезапно се оказва свободен в началото на юни. Той се сбогува с клуба, който под негово ръководство спечели титлата и стана вицешампион на Италия, след като се присъедини през 2016 година. С Кормио от 2016-а до днес Лубе спечели 4 титли на Италия (2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-22), 4 Купи на Италия (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2024-25), Шампионската лига през 2018-19 и Световното клубно първенство през 2019-а година.

Матия Ботоло преподписа с Лубе до 2029 година
Матия Ботоло преподписа с Лубе до 2029 година

През последните седмици, както всяка година предвид репутацията на мениджъра, името му беше свързвано с различни клубове от Суперлигата. Говореше се и за възможни сценарии, които биха го отвели далеч от Чивитанова, но това бяха само слухове. Въпреки това и заради тоова, че повечето ръководни постове в големите клубове от шампионата вече заети, бъдещето на бившия генерален директор на Лубе остава неясно.

Джампаоло Медей остава начело на Лубе до 2027 година
Джампаоло Медей остава начело на Лубе до 2027 година

За Марко Подрасчанин, от друга страна, се отваря напълно ново предизвикателство. Сръбският център, който се завърна в Чивитанова през последните години, отново се превърна в технически и морален лидер на отбора. Той беше не само играч от най-високо ниво, но и истински знаменосец на клуба, въплъщаващ неговите ценности и идентичност.

Изборът на Лубе изглежда е насочен към приемственост, поверявайки стратегическа роля на фигура, която познава отлично обстановката, клуба и динамиката в съблекалнята, но на която липсва управленски опит. Сега остава да се види каква ще бъде новата организационна структура на клуба и какви ще бъдат първите ходове на Подрасчанин в новата му ръководна роля.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Халкбанк официално представи Денислав Бърдаров

Халкбанк официално представи Денислав Бърдаров

  • 5 юни 2026 | 17:08
  • 725
  • 0
Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

  • 5 юни 2026 | 16:44
  • 495
  • 1
След 28 часа път националите по волейбол пристигнаха в Росарио

След 28 часа път националите по волейбол пристигнаха в Росарио

  • 5 юни 2026 | 13:39
  • 6466
  • 3
България ще играе пред 5000 зрители срещу Аржентина в Росарио

България ще играе пред 5000 зрители срещу Аржентина в Росарио

  • 4 юни 2026 | 20:56
  • 12699
  • 2
Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа и гръмотевична буря

Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа и гръмотевична буря

  • 4 юни 2026 | 20:26
  • 1814
  • 1
Вторият отбор на България ще участва на силен турнир в Шанхай

Вторият отбор на България ще участва на силен турнир в Шанхай

  • 4 юни 2026 | 20:21
  • 2335
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 17328
  • 74
На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

  • 5 юни 2026 | 17:30
  • 1412
  • 0
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 21222
  • 83
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 4597
  • 0
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 19972
  • 51
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 18075
  • 19