Днес се определят последните участници на Световното

Днес ще станат ясни последните европейски представители на предстоящото Световно първенство по футбол. 12 отбора вече си осигуриха участие на Мондиала. Това са Германия, Испания, Англия, Франция, Португалия, Нидерландия, Австрия, Белгия, Хърватия, Норвегия, Шотландия и Швейцария. А сега предстоят финалните баражи, които ще определят последните четири участника от Стария континент.

С най-голям интерес ще проследим сблъсъка между Босна и Херцеговина и Италия в Зеница. "Скуадра адзура" влиза в този мач не просто като фаворит, а като отбор, преследван от демоните на миналото. След като пропуснаха последните две световни първенства, италианците са изправени пред безпрецедентен в историята си риск от трети пореден провал, което би било спортна трагедия от световен мащаб. Италианците често се препъват точно в такива моменти на върхово напрежение, а босненците виждат в това своя най-голям шанс да запишат имената си в златната история на балканския футбол и да стигнат до второто си участие на световни финали след 2014 г. Допълнително напрежение се създаде и от клипа, който се появи в интернет пространството, на който се вижда как италиански играчи се радват от факта, че ще срещнат именно Босна на този плейоф, което разбуни духовете в балканската държава и още повече надъха домакините да накажат арогантните италианци. Победителят от този мач ще попадне в група "В" на Световното, където са отборите на Канада, Катар и Швейцария.

Не по-малко интрига крие и двубоят между Швеция и Полша. Това е мачът на истината за Роберт Левандовски, който в края на кариерата си иска да докаже, че може да бъде лидер в най-решаващия момент и да се добере до последното си голямо първенство. Интересна подробност е, че Швеция има подчертано превъзходство в преките срещи през този век, но поляците влизат в двубоя с психологическото предимство на отбор, който напоследък печели най-важните си баражи, като един такъв бе именно срещу Швеция за първенството в Катар 2022, когато "дружина полска" спечели с 2:0. За "тре кронур" поредно отсъствие на голям форум би било тежък удар върху новото им поколение таланти, което тепърва иска да се докаже сред световния елит. Историята обаче е на страната на скандинавците, тъй като Полша няма победа от 96 години при гостуване в Швеция. Победителят от този бараж отива в група "Е" на Мондиала при Нидерландия, Япония и Тунис.

Прищина ще бъде епицентър на емоциите за мача между Косово и Турция, където залогът е много повече от просто класиране. За младата косовска държава това е шанс за първи исторически Мондиал, което превръща двубоя в национален празник още преди първия съдийски сигнал. Турция, от своя страна, носи тежкото бреме на отбор, който невинаги се справя добре с ролята на гост в „горещи“ балкански точки. Все пак гостите са фаворит в сблъсъка и евентуален провал би се приел доста тежко в южната ни съседка. Победителят от този мач ще попадне в група "С" на Световните финали с отборите на САЩ, Парагвай и Австралия.

В Прага Чехия и Дания ще се изправят в последния бараж. Двата тима са стари познайници и имат сметки за уреждане. В последните пет сблъсъка помежду им предимството е за "червения динамит", който има 2 победи, а другите три мача завършиха наравно. Най-големият успех на датчаните бе на четвъртфинала на Евро 2020, когато спечелиха с 2:1 и елиминираха чехите от надпреварата. Статистиката показва, че мачовете между тези два отбора почти винаги са нискорезултатни и се решават от един единствен детайл или грешка. Любопитно е, че Чехия не е участвала на Световно първенство точно от 20 години (2006 г.), което прави глада им за победа пред родна публика неистово голям. За Дания последният Мондиал бе в Катар 2022. Който спечели този бараж, ще попадне в група "А" на Световното при Мексико, ЮАР и Южна Корея.