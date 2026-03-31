  Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

Швеция се класира за Световното първенство през това лято, след като победи с 3:2 Полша в много интересен финален плейоф, игран в Солна. Двата отбора се срещнаха преди четири години и на плейофа за Мондиал 2022, но тогава надделяха поляците. Днес "Тре Кронур" на два пъти повеждаше, но "Дружина полска" изравняваше. Двубоят отиваше към продължения, но в 88-ата минута отново Виктор Гьокереш се оказа най-важният играч на домакините и им донесе така ценната победа. Преди няколко дни нападателят н Арсенал отбеляза хеттрик при успеха над Украйна. Така Швеция и Греъм Потър успяха да изпълнят целта си да се класират по този начин за Световното, след като отборът се представи катастрофално в квалификациите и нямаше нито една победа в своята група.

Двубоят започна по доста равностоен начин, но домакините изведнъж вдигнаха темпото и организираха страхотна атака, в която бяха въвлечени трима играчи от Премиър лийг. Гудмундсон подаде по земя отляво, Аяри чудесно отклони с пета към Антъни Еланга, който с много мощен удар малко зад границата на наказателното поле прати топката под напречната греда.

Поляците реагираха като ужилени и веднага тръгнаха масирано в атака. В 26-ата минута Швидерски нанесе много опасен удар към долния десен ъгъл, но Нордфелд реагира брилянтно и изби. Стражът на Швеция направи още няколко спасявания, но в 33-тата минута логичното се случи и натискът на Дружина полска даде резултат. Жиелински намери отляво Никола Залевски, който влезе навътре, освободи се от един бранител и стреля към далечния ъгъл. Получи се рикошет в Каелмстрьом и Нордфелд капитулира.

Поляците продължиха да натискат и скоро след това стражът на гостите направи ново спасяване след удар отблизо на Швидерски. Гостите обаче сами саботираха усилията си минута преди почивката, когато отбраната на Полша изпусна Густаф Лагербиелке и му позволи от три метра да засече с глава центриране на Нигрен от фаул.

До края на частта Нордфелд направи поредното си страхотно спасяване, като този път отрази удар отблизо на Камински.

Полша започна добре и втората част и в 55-ата минута Карол Швидерски изравни. Мати Кеш получи пас от дълбочина, след като центрира, топката беше отклонена към далечната греда, където Залевски пусна успоредно на голлинията към Швидерски и той се разписа от няколко метра.

Гостите продължиха да бъдат по-активни, но в края на редовното време шведите намериха сили да направят финален натиск. Първо Грабара спаси опасен удар на Бергвал, но в 88-ата минута домакините последователно нанесоха няколко изстрела. Стражът на Полша отново изби шут на Бергвал, след това удар на Зенели срещна гредата, а накрая Гьокереш прати топката във вратата, а Швеция - на финалите на Световното първенство.

Снимки: Imago

