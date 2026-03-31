Джокович ще подкрепя Босна срещу Италия

Сръбският тенисист Новак Джокович ще присъства на баражния мач за Световното първенство между Босна и Херцеговина и Италия, който ще се играе във вторник, 31 март, от 20:45 часа в Зеница.

Новината беше разпространена от местни медии, които се позовават на източници, близки до Футболния съюз на Босна и Херцеговина.

Припомняме, че Новак вече поздрави футболистите на Босна и Херцеговина за отстраняването на Уелс на полуфиналите на баражите, с което си осигуриха сблъсък с италианците. След този подвиг на „Змейовете“, Ноле написа: „Браво, Един, браво, Босна и Херцеговина“.

След отпадането си от турнира в Индиън Уелс, Джокович пропусна Маями, а вече е известно, че няма да играе и в началото на сезона на клей в Монте Карло, което означава, че вероятно ще насочи всичките си сили към "Ролан Гарос".

От друга страна, Босна и Херцеговина има възможност да си осигури второ класиране на Световно първенство в своята история срещу италианците, тъй като досега е участвала само веднъж на световни футболни форуми, и то в Бразилия през 2014 година.

Що се отнася до италианците, те, разбира се, са много по-успешни в това отношение, но пропуснаха предишните два Мондиала, така че още едно отсъствие без съмнение би било равносилно на катастрофа.