Джокович ще подкрепя Босна срещу Италия

  • 31 март 2026 | 01:03
Сръбският тенисист Новак Джокович ще присъства на баражния мач за Световното първенство между Босна и Херцеговина и Италия, който ще се играе във вторник, 31 март, от 20:45 часа в Зеница.

Новината беше разпространена от местни медии, които се позовават на източници, близки до Футболния съюз на Босна и Херцеговина.

Припомняме, че Новак вече поздрави футболистите на Босна и Херцеговина за отстраняването на Уелс на полуфиналите на баражите, с което си осигуриха сблъсък с италианците. След този подвиг на „Змейовете“, Ноле написа: „Браво, Един, браво, Босна и Херцеговина“.

След отпадането си от турнира в Индиън Уелс, Джокович пропусна Маями, а вече е известно, че няма да играе и в началото на сезона на клей в Монте Карло, което означава, че вероятно ще насочи всичките си сили към "Ролан Гарос".

От друга страна, Босна и Херцеговина има възможност да си осигури второ класиране на Световно първенство в своята история срещу италианците, тъй като досега е участвала само веднъж на световни футболни форуми, и то в Бразилия през 2014 година.

Що се отнася до италианците, те, разбира се, са много по-успешни в това отношение, но пропуснаха предишните два Мондиала, така че още едно отсъствие без съмнение би било равносилно на катастрофа.

Още от Футбол свят

Анчелоти: За да спечели Бразилия световната титла, ни трябва талант и стабилна защита

Анчелоти: За да спечели Бразилия световната титла, ни трябва талант и стабилна защита

  • 30 март 2026 | 23:56
  • 645
  • 9
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 6191
  • 48
Виртц: Трудностите ме направиха по-силен

Виртц: Трудностите ме направиха по-силен

  • 30 март 2026 | 23:30
  • 509
  • 1
Полша иска да счупи прокобата от 96 години без победа в Швеция

Полша иска да счупи прокобата от 96 години без победа в Швеция

  • 30 март 2026 | 23:04
  • 766
  • 0
Капитанът на Индонезия: Гордея се с отбора

Капитанът на Индонезия: Гордея се с отбора

  • 30 март 2026 | 22:36
  • 1268
  • 0
Кипър и Молдова си спретнаха шоу с пет гола

Кипър и Молдова си спретнаха шоу с пет гола

  • 30 март 2026 | 22:02
  • 1204
  • 0
Виж всички

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 125343
  • 576
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 19864
  • 71
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 16330
  • 15
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 6191
  • 48
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 13980
  • 36
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 14229
  • 10