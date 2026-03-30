Легенда на Италия: Не бива да виним Гатузо, ако не отидем на Мондиала

  • 30 март 2026 | 20:00
Легендата на Италия и Интер Джузепе Бергоми защити селекционера Дженаро Гатузо, в случай че “Скуадра адзура” не успее да се класира за Световното първенство. Все пак той изрази надежда, че тимът ще си осигури участие на турнира в Северна Америка и призна, че Босна и Херцеговина е по-удобният съперник от Уелс за финалния плейоф.

Капело: Възможно ли е да се провалим? Не, трябва да отидем на Мондиала
Капело: Възможно ли е да се провалим? Не, трябва да отидем на Мондиала

“Мачът в Бергамо показа, че Италия е силна. След тази победа, която според мен беше срещу скромен опонент, мисля, че играчите могат да се отпуснат малко повече, въпреки че целта си остава същата. Надявам се, че те ще са тези, които ще върнат Италия в Световното първенство. Ако не успеем, не бива да виним Рино, защото той дойде скоро. Изигра своите мачове, но нямаше много време, дори не му дадохме тренировъчен лагер след последния мач срещу Норвегия. Мисля, че той свърши добра работа с изграждането на колектив, като донесе чувство на принадлежност, което ни липсваше.

Джеко: Не знам защо Италия трябва да се страхува от Уелс или Босна
Джеко: Не знам защо Италия трябва да се страхува от Уелс или Босна

Дали и аз се зарадвах, че ще играем срещу Босна и Херцеговина? Аз също си мисля, че за нас са по-добре Босна, отколкото Уелс, които имат нещо повече от нас по отношение на скорост, единоборства и физика, подобно на Северна Ирландия. Но ние трябва да се фокусираме върху техниката и качеството. Босна определено са малко по-опитни, като ние ще бъдем гости, а и те разполагат с играчи като Тарик Мухаремович, Сеад Коласинак и Един Джеко. Накратко, те имат опит, но ние сме по-добри. Дали бихме изиграли важна роля на Мондиала? Ако погледна Аржентина, Бразилия, Англия, Испания и Франция, бих казал, че по-скоро ще сме “статисти”. Но когато си там, ти имаш своята роля. Когато Хърватия играха финал през 2018-а, те също бяха преминали през плейофи. Защо и ние да не поемем по подобен път? Не казвам, че ще стане, но нека отидем и да видим”, коментира Бергоми пред “Тутоспорт”.

Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

  • 30 март 2026 | 18:22
Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

  • 30 март 2026 | 17:47
Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

  • 30 март 2026 | 17:47
История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

  • 30 март 2026 | 17:16
Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

  • 30 март 2026 | 17:02
Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

  • 30 март 2026 | 16:57
България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
