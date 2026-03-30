Легенда на Италия: Не бива да виним Гатузо, ако не отидем на Мондиала

Легендата на Италия и Интер Джузепе Бергоми защити селекционера Дженаро Гатузо, в случай че “Скуадра адзура” не успее да се класира за Световното първенство. Все пак той изрази надежда, че тимът ще си осигури участие на турнира в Северна Америка и призна, че Босна и Херцеговина е по-удобният съперник от Уелс за финалния плейоф.

“Мачът в Бергамо показа, че Италия е силна. След тази победа, която според мен беше срещу скромен опонент, мисля, че играчите могат да се отпуснат малко повече, въпреки че целта си остава същата. Надявам се, че те ще са тези, които ще върнат Италия в Световното първенство. Ако не успеем, не бива да виним Рино, защото той дойде скоро. Изигра своите мачове, но нямаше много време, дори не му дадохме тренировъчен лагер след последния мач срещу Норвегия. Мисля, че той свърши добра работа с изграждането на колектив, като донесе чувство на принадлежност, което ни липсваше.

Дали и аз се зарадвах, че ще играем срещу Босна и Херцеговина? Аз също си мисля, че за нас са по-добре Босна, отколкото Уелс, които имат нещо повече от нас по отношение на скорост, единоборства и физика, подобно на Северна Ирландия. Но ние трябва да се фокусираме върху техниката и качеството. Босна определено са малко по-опитни, като ние ще бъдем гости, а и те разполагат с играчи като Тарик Мухаремович, Сеад Коласинак и Един Джеко. Накратко, те имат опит, но ние сме по-добри. Дали бихме изиграли важна роля на Мондиала? Ако погледна Аржентина, Бразилия, Англия, Испания и Франция, бих казал, че по-скоро ще сме “статисти”. Но когато си там, ти имаш своята роля. Когато Хърватия играха финал през 2018-а, те също бяха преминали през плейофи. Защо и ние да не поемем по подобен път? Не казвам, че ще стане, но нека отидем и да видим”, коментира Бергоми пред “Тутоспорт”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages