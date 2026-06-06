Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви реферите, които ще ръководят мачове в efbet Лига през сезон 2026/2027. От ранглистата отпадат четирима съдии. Това са Валентин Железов (заради навършени години), Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на последния двубой между Лудогорец и ЦСКА (1:0) и не даде дузпа за "червените", а след двубоя те поискаха доживотни наказания за Арсов, Васил Минев (ВАР) и Денислав Сталев (АВАР). Първият ще ръководи двубои от Втора Лига, а останалите запазват местата си в елитната ранглиста.

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

Ето какво гласи съобщението на СК към БФС:



"Съобщение на СК към БФС.



След проведен конкурс за промоция в по-горна група и след редовно заседание, СК към БФС определи реферите, които ще вземат участие в срещите от efbet Лига и Mr Bit Втора лига през сезон 2026/2027.



Ранглиста „Ръководещи съдии в ППЛ“



Сезон 2026/27

№ ИМЕНА ГРАД



1 Любослав Любомиров Перник

2 Венцислав Митрев София

3 Мариян Гребенчарски Самоков

4 Кристиян Колев Пловдив

5 Димитър Димитров София

6 Радослав Гидженов FIFA Пловдив

7 Георги Кабаков FIFA Пловдив

8 Волен Чинков FIFA София

9 Васил Минев FIFA София

10 Георги Давидов Велико Търново

11 Никола Попов София

12 Драгомир Драганов Варна

13 Мартин Великов FIFA Варна

14 Мартин Марков арнаСофия

15 Михаел Павлов Велико Търново

16 Христиана Гутева W FIFA София

17 Денислав Сталев Пловдив

18 Станимир Тренчев София

19 Георги Стоянов Пловдив

20 Геро Писков София

21 Тодор Киров Варна

22 Антонио Антов НОВ Кюстендил

Ранглиста „Асистент съдии в ППЛ“ Сезон 2026/27



№ ИМЕНА ГРАД



1 Дарин Иванов FIFA София

2 Мирослав Иванов FIFA Сандански

3 Георги Тодоров София

4 Тодор Вуков FIFA Самоков

5 Дениз Соколов FIFA София

6 Мартин Маргаритов FIFA Пловдив

7 Георги Дойнов FIFA Велико Търново

8 Мартин Венев FIFA София

9 Йордан Петров Пловдив

10 Димо Вълчев Варна

11 Красимир Миланов София

12 Георги Минев София

13 Марио Данаилов Дупница

14 Красимир Атанасов FIFA Варна

15 Христо Хаджийски FIFA Варна

16 Светослав Стойчев Шумен

17 Станимир Илков Бургас

18 Петър Митрев FIFA София

19 Станимир Трифонов Сливен

20 Даниел Ников Габрово

21 Владимир Ташков Русе

22 Иван Копчев Пловдив

23 Марин Бонев София

24 Васил Шавов Бургас

25 Николай Попниколов Благоевград

26 Радослав Вутов Своге

27 Костадин Тановчев Благоевград

28 Живко Петров Варна

29 Мирослав Симеонов Варна

30 Теодор Петров Силистра

31 Мартин Мачев Плевен

32 Милен Арабаджиев Велико Търново

33 Желязко Пилатов Пловдив

34 Светослав Енчев Пловдив

35 Иван Радославов София

36 Александър Апостолов Велико Търново

37 Никифор Велков Севлиево

38 Месут Ахмедов Пловдив

39 Радостин Бодуров София

40 Павлета Рашкова София

41 Драгомир Димитров НОВ София

42 Богомил Димитров НОВ Варна

43 Иво Колев – до 12.2026 София

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