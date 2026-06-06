Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви реферите, които ще ръководят мачове в efbet Лига през сезон 2026/2027. От ранглистата отпадат четирима съдии. Това са Валентин Железов (заради навършени години), Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на последния двубой между Лудогорец и ЦСКА (1:0) и не даде дузпа за "червените", а след двубоя те поискаха доживотни наказания за Арсов, Васил Минев (ВАР) и Денислав Сталев (АВАР). Първият ще ръководи двубои от Втора Лига, а останалите запазват местата си в елитната ранглиста.
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"
Ето какво гласи съобщението на СК към БФС:
"Съобщение на СК към БФС.
След проведен конкурс за промоция в по-горна група и след редовно заседание, СК към БФС определи реферите, които ще вземат участие в срещите от efbet Лига и Mr Bit Втора лига през сезон 2026/2027.
Ранглиста „Ръководещи съдии в ППЛ“
Сезон 2026/27
№ ИМЕНА ГРАД
1 Любослав Любомиров Перник
2 Венцислав Митрев София
3 Мариян Гребенчарски Самоков
4 Кристиян Колев Пловдив
5 Димитър Димитров София
6 Радослав Гидженов FIFA Пловдив
7 Георги Кабаков FIFA Пловдив
8 Волен Чинков FIFA София
9 Васил Минев FIFA София
10 Георги Давидов Велико Търново
11 Никола Попов София
12 Драгомир Драганов Варна
13 Мартин Великов FIFA Варна
14 Мартин Марков арнаСофия
15 Михаел Павлов Велико Търново
16 Христиана Гутева W FIFA София
17 Денислав Сталев Пловдив
18 Станимир Тренчев София
19 Георги Стоянов Пловдив
20 Геро Писков София
21 Тодор Киров Варна
22 Антонио Антов НОВ Кюстендил
Ранглиста „Асистент съдии в ППЛ“ Сезон 2026/27
№ ИМЕНА ГРАД
1 Дарин Иванов FIFA София
2 Мирослав Иванов FIFA Сандански
3 Георги Тодоров София
4 Тодор Вуков FIFA Самоков
5 Дениз Соколов FIFA София
6 Мартин Маргаритов FIFA Пловдив
7 Георги Дойнов FIFA Велико Търново
8 Мартин Венев FIFA София
9 Йордан Петров Пловдив
10 Димо Вълчев Варна
11 Красимир Миланов София
12 Георги Минев София
13 Марио Данаилов Дупница
14 Красимир Атанасов FIFA Варна
15 Христо Хаджийски FIFA Варна
16 Светослав Стойчев Шумен
17 Станимир Илков Бургас
18 Петър Митрев FIFA София
19 Станимир Трифонов Сливен
20 Даниел Ников Габрово
21 Владимир Ташков Русе
22 Иван Копчев Пловдив
23 Марин Бонев София
24 Васил Шавов Бургас
25 Николай Попниколов Благоевград
26 Радослав Вутов Своге
27 Костадин Тановчев Благоевград
28 Живко Петров Варна
29 Мирослав Симеонов Варна
30 Теодор Петров Силистра
31 Мартин Мачев Плевен
32 Милен Арабаджиев Велико Търново
33 Желязко Пилатов Пловдив
34 Светослав Енчев Пловдив
35 Иван Радославов София
36 Александър Апостолов Велико Търново
37 Никифор Велков Севлиево
38 Месут Ахмедов Пловдив
39 Радостин Бодуров София
40 Павлета Рашкова София
41 Драгомир Димитров НОВ София
42 Богомил Димитров НОВ Варна
43 Иво Колев – до 12.2026 София